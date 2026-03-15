Гидеон Саар: Израел няма планове за преговори с ливанското правителство

Израелският външен министър Гидеон Саар днес заяви, че правителството не планира да проведе преки преговори с Ливан в следващите дни и не е съобщило на САЩ, че запасите му от противоракетни прехващачи са на привършване, предаде Ройтерс.

Израелският вестник "Аарец" вчера съобщи, че Израел и Ливан се очаква да проведат преки преговори в следващите дни. "Семафор" също съобщи, че Израел е информирал Вашингтон, че запасите му от ракети прехващачи са критично ниски.

Попитан по двете теми, Саар отговори: "На двата въпроса отговорът е не."