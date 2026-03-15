Гидеон Саар: Израел няма планове за преговори с ливанското правителство

Пламен Йотински
Външният министър на Израел Гидеон Саар. Снимка: AP/Petr David Josek
Йерусалим,  
15.03.2026 12:36
 (БТА)

Израелският външен министър Гидеон Саар днес заяви, че правителството не планира да проведе преки преговори с Ливан в следващите дни и не е съобщило на САЩ, че запасите му от противоракетни прехващачи са на привършване, предаде Ройтерс.

Израелският вестник "Аарец" вчера  съобщи, че Израел и Ливан се очаква да проведат преки преговори в следващите дни. "Семафор" също съобщи, че Израел е информирал Вашингтон, че запасите му от ракети прехващачи са критично ниски.

Попитан по двете теми, Саар отговори: "На двата въпроса отговорът е не."

/ПЙ/

Свързани новини

14.03.2026 18:19

Израел предупреди, че може да нанесе удари по линейки в Ливан по време на сраженията с "Хизбула"

Израелските въоръжени сили предупредиха, че може да нанесат удари по линейки и медицински обекти, които според тях "се използват незаконно от ливанската "Хизбула", макар че не предоставиха доказателства в подкрепа на това твърдение, предаде Ройтерс.
14.03.2026 17:25

"Аарец": Очаква се в следващите дни Израел и Ливан да проведат преки преговори

Очаква се Израел и Ливан да проведат преки преговори в следващите дни – първите от началото на войната с Иран, която въвлече Ливан все по-дълбоко в конфликта, съобщи днес израелският вестник "Аарец".

