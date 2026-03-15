Казахстан гласува на референдум за нова конституция, която може значително да разшири президентските правомощия

Избирателите в Казахстан гласуват днес на референдум за нова конституция, която може значително да разшири правомощията на президента Касъм-Жомарт Токаев, съобщи Асошиейтед прес.

Проектът предвижда премахване на двукамарния парламент и създаване на еднокамарен законодателен орган. Президентът ще получи правото да назначава всички държавни служители, а постът вицепрезидент ще бъде възстановен.

Предвижда се също създаването на нов орган - Народен съвет, който ще действа паралелно с парламента и ще може да инициира законодателни промени и референдуми. Всички негови членове ще бъдат назначавани от държавния глава.

Анализатори смятат, че измененията могат да проправят пътя Токаев да остане на власт и след изтичането на настоящия му мандат. 72-годишният президент, бивш дипломат и служител на ООН, понастоящем е ограничен до един седемгодишен мандат до 2029 г., но наблюдатели не изключват възможността ограниченията да бъдат променени.

Подобни конституционни реформи вече бяха предприети в други бивши съветски републики, включително Русия, Беларус, Узбекистан и Таджикистан, където те позволиха на действащи лидери да удължат управлението си.

Новата конституция включва и разпоредба, че бракът се определя като съюз "между мъж и жена". Текстът е свързан със законодателство, ограничаващо т.нар. ЛГБТ "пропаганда".

Токаев обяснява промените с необходимостта от по-бързо вземане на решения в условията на динамична международна среда и регионална несигурност.

Гласуването обаче се провежда на фона на икономически трудности - инфлацията достигна 11,7% през февруари, а повишаването на данъците засили общественото недоволство.