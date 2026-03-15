Казахстан гласува на референдум за нова конституция, която може значително да разшири президентските правомощия

Атанаси Петров
Казахстан гласува на референдум за нова конституция, която може значително да разшири президентските правомощия
Казахстан гласува на референдум за нова конституция, която може значително да разшири президентските правомощия
Президентът Касъм-Жомарт Токаев гласува на референдума за нова конституция в Казахстан, 15 март 2026 г. Снимка: Kazakhstan's President Press Office via AP
Астана,  
15.03.2026 12:27
 (БТА)

Избирателите в Казахстан гласуват днес на референдум за нова конституция, която може значително да разшири правомощията на президента Касъм-Жомарт Токаев, съобщи Асошиейтед прес.

Проектът предвижда премахване на двукамарния парламент и създаване на еднокамарен законодателен орган. Президентът ще получи правото да назначава всички държавни служители, а постът вицепрезидент ще бъде възстановен.

Предвижда се също създаването на нов орган - Народен съвет, който ще действа паралелно с парламента и ще може да инициира законодателни промени и референдуми. Всички негови членове ще бъдат назначавани от държавния глава.

Анализатори смятат, че измененията могат да проправят пътя Токаев да остане на власт и след изтичането на настоящия му мандат. 72-годишният президент, бивш дипломат и служител на ООН, понастоящем е ограничен до един седемгодишен мандат до 2029 г., но наблюдатели не изключват възможността ограниченията да бъдат променени.

Подобни конституционни реформи вече бяха предприети в други бивши съветски републики, включително Русия, Беларус, Узбекистан и Таджикистан, където те позволиха на действащи лидери да удължат управлението си.

Новата конституция включва и разпоредба, че бракът се определя като съюз "между мъж и жена". Текстът е свързан със законодателство, ограничаващо т.нар. ЛГБТ "пропаганда".

Токаев обяснява промените с необходимостта от по-бързо вземане на решения в условията на динамична международна среда и регионална несигурност.

Гласуването обаче се провежда на фона на икономически трудности - инфлацията достигна 11,7% през февруари, а повишаването на данъците засили общественото недоволство.

