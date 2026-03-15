Израел предлага да произвежда системата “Железен купол” в Германия

Атанаси Петров
Израелската система за противовъздушна отбрана „Железен купол“ прихваща ракети по време на иранска атака срещу Тел Авив, 18 юни 2025 г. Снимка: АП/Leo Correa, Архив
Йерусалим,  
15.03.2026 11:28
 (БТА)

Израел предложи да помогне на Германия в подсилването на защитата ѝ чрез производство на системата за противовъздушна отбрана “Железен купол” на германска територия, съобщи “Джерузалем пост”.

В интервю за германския вестник “Билд” представителят на компанията “Рафаел” - производител на “Железен купол” - Ювал Щайниц, обясни, че системата е значима при защитата на Израел и има потенциал да пази и Европа.

“Ще бъдем щастливи, ако можем да изнасяме повече технология и ноу-хау към Германия, което ще създаде и работни места в страната”, каза Щайниц.

“Железен купол” е част от цялостната система за противовъздушна отбрана на Израел от въвеждането си през 2011 г., като прехваща ракети с малък обсег, изстреляни срещу страната, както и дронове.

Щайниц подчерта важността на “Железен купол”, особено въздействието му по време на конфликтите в региона през последните години. “След атаката на ”Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. почти 50 000 ракети бяха изстреляни по страната от различни точки в Близкия изток”, каза той.

“Без система за противовъздушна отбрана и особено без ”Железния купол“ днес щяхме да скърбим за огромен брой жертви в Тел Авив, Хайфа и Йерусалим. Икономиката ни щеше да се срине”, добави той.

Щайниц предупреди, че заплахата пред Израел може също да има ефект и върху Европа. “Ако Иран и други държави могат толкова лесно да заплашват и да сплашват европейския континент, а Европа остава без никаква защита, тогава тя става уязвима и може да бъде изнудвана“, заяви той.

Свързани новини

25.02.2026 14:34

ПТИ: Индийският премиер Нарендра Моди пристигна на двудневно посещение в Израел

Премиерът на Индия Нарендра Моди пристигна в Израел, където беше посрещнат с официална церемония от израелския си колега Бенямин Нетаняху и съпругата му Сара Нетаняху, съобщи индийската национална новинарска агенция ПТИ.
29.12.2025 20:45

Израел предвижда лазерни отбранителни системи и във въздуха

Израел предвижда да доразвие новата си мощна лазерна система за противовъздушна отбрана така, че тя бъде монтирана и на самолети, в допълнение към наземното й разполагане, предаде ДПА, позовавайки се на един от разработчиците на проекта - Даниел Голд.
06.12.2025 06:18

Гръцкият парламент одобри покупката на 36 пускови установки ПУЛС от Израел на стойност 758 млн. долара

Гръцкият парламент одобри покупката на 36 пускови установки ПУЛС (Прецизна и универсална система за изстрелване/PULS) от израелската компания "Елбит" (Elbit) на стойност 758 милиона долара, съобщи гръцкият вестник "Катимерини".

