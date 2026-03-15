Зеленски заяви, че Украйна иска пари и технологии в замяна на помощта си в борбата с дроновете

Асен Георгиев
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Leon Neal/Pool via AP.
Киев,  
15.03.2026 11:25
 (БТА)
Украйна иска пари и технологии в замяна на помощта си за страните от Близкия изток в защитата им срещу иранските дронове камикадзе, заяви президентът Володимир Зеленски, след като Киев изпрати специалисти в четири държави от региона, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви пред медиите, че всеки от изпаратените в Близкия изток екипи се състои от десетки специалисти. Те ще могат да извършват експертни оценки и да демонстрират как трябва да функционират системите за защита срещу дронове.

Украинският президент добави, че подновяването на транспорта на петрол по нефтопровода "Дружба" се равнява на отмяна на санкциите срещу Русия.

Унгарските експерти са напуснали Киев, без да получат разрешение да огледат петролопровода "Дружба", за да изяснят дали е повреден, предаде ТАСС, като цитира информация на унгарски медии. Агенцията припомня, че унгарският външен министър Петер Сиярто обвинява украинските власти, че блокират работата на тръбопровода по политически причини, като се опитват да подкопаят позициите на сегашното правителство и да помогнат на опозиционната партия ТИСА на предстоящите избори.

Свързани новини

15.03.2026 06:42

Русия доставя на Иран дронове „Шахед“, заяви Зеленски

Русия доставя на Иран безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“, които се използват при атаки срещу цели на Съединените щати и Израел, заяви украинският президент Володимир Зеленски. В откъс от интервю за Си Ен Ен, излъчен в събота, Зеленски
14.03.2026 20:55

Иран омаловажи украинската помощ за страните от Персийския залив

Иранският шарже д'афер в Украйна Шахриар Амузегар отхвърли обещаната от Киев подкрепа за съюзниците на САЩ в Персийския залив, като я определи като „шега“, след като президентът Володимир Зеленски похвали уменията на своите сили в борбата срещу

