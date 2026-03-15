Отломки от свален украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Краснодарска област

Пламен Йотински
Отломки от свален украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Краснодарска област
Отломки от свален украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Краснодарска област
Украински войник пуска разузнавателен дрон. Снимка: AP/Andrii Marienko
Москва,  
15.03.2026 10:04
 (БТА)

Пожар избухна в нефтено съоръжение в Краснодарския край на Русия, след като отломки от свален дрон паднаха върху него, съобщиха руските власти, предаде Ройтерс.

Според предварителните данни няма жертви. Повреденото нефтено съоръжение се намира близо до Тихорецк, където украински дронове удариха нефтена помпена станция в четвъртък. Пожарът беше потушен в петък.

Властите не уточниха дали става въпрос за същото съоръжение. Тихорецк е един от най-големите петролни хъбове  в Южна Русия и е единственият маршрут за доставка на петролни продукти до ключовото черноморско пристанище Новоросийск.

Атаката беше последната от серия удари с дронове върху енергийната и пристанищна инфраструктура на региона.

/ПЙ/

Свързани новини

15.03.2026 00:20

Най-малко петима загинаха в събота при масирани руски въздушни удари в Украйна, Полша вдигна изтребители, Русия съобщи за украински атаки

Най-малко петима души са загинали при масирани руски въздушни удари в Украйна в събота, съобщиха украинските власти. Основна цел на атаките е била енергийната инфраструктура в Киевска област, написа украинският президент Володимир Зеленски в
26.01.2026 14:32

Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили петролна рафинерия в Краснодарска област

Украинските въоръжени сили са поразили тази нощ рафинерията "Славянск еко" в руската Краснодарска област, предадоха Укринформ и Ройтерс, като цитираха изявления на украинските военни в "Телеграм" и "Фейсбук". Има и кадри от ударите с дронове,
21.01.2026 10:44

Единадесет души са ранени при украинска атака с дронове в Краснодарския край, съобщи Русия

Единадесет души са ранени тази нощ при украинска атака с дронове в югозападната част на Русия, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. „Вражеска атака“ предизвика пожар „в жилищна сграда и на паркинг“ в Тахтамукайски район, южно от

