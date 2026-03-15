Южна Корея ще разгледа внимателно искането на Тръмп за изпращане на военни кораби в Ормузкия проток

Пламен Йотински
Кораби на южнокорейските ВМС по време на учение. Снимка: South Korea Defense Ministry via AP, Архив
Сеул,  
15.03.2026 09:36
 (БТА)
Президентската администрация на Южна Корея съобщи, че ще разгледа внимателно призивите на американския президент Доналд Тръмп към съюзниците да изпратят военни кораби за осигуряване на безпроблемния трафик в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

"Ние ще поддържаме тясно сътрудничество със САЩ по този въпрос и ще вземем решение след внимателно разглеждане", заяви канцеларията на президента в изявление.

Докато глобалната тревога относно цените и доставките на петрол нараства, Тръмп заяви вчера, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други страни да изпратят военни кораби, за да поддържат Ормузкия проток "отворен и безопасен". В отговор Великобритания заяви, че обсъжда със съюзниците си "редица варианти" за осигуряване на безопасността на корабоплаването.

Свързани новини

15.03.2026 02:25

Тръмп призова съюзниците да изпратят военни кораби в Ормузкия проток на фона на ескалацията с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова съюзническите държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток, след като Иран заплаши с ескалация на конфликта в отговор на американските удари по ключови военни цели в Персийския залив, предаде Ройтерс. В
14.03.2026 16:36

Тръмп заяви, че "много държави" ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната мрежа "Трут соушъл", че много страни ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток, но не предостави подробности за това кои страни ще го направят, предаде Ройтерс.

