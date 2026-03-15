Премиерът на Белгия призова ЕС да преговаря с Русия за прекратяване на войната в Украйна

Пламен Йотински
Белгийският премиер Барт де Вевер. Снимка: AP/Geert Vanden Wijngaert
Брюксел,  
15.03.2026 09:19
 (БТА)
Премиерът на Белгия Барт де Вевер призова Европейския съюз (ЕС) да започне преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна.

"Тъй като не сме в състояние да сплашим (руския президент Владимир) Путин чрез доставки на оръжие за Украйна и не можем да го принудим да се подчини икономически без подкрепата на Съединените щати, остава само един метод: да се постигне споразумение“, заяви той пред белгийския вестник "Л'Eко".

Да се принуди Русия да се подчини е възможно само със "100-процентна подкрепа от страна на Съединените щати", заяви Де Вевер. Въпреки това, според него, САЩ не стоят изцяло на страната на Украйна и понякога изглеждат "по-близо до Путин", отколкото до Киев.

Белгийският премиер призова ЕС да получи мандат от своите държави членки, за да преговаря с Русия. "Без мандат да отидем в Москва и да преговаряме там, ние няма да седнем на масата за преговори, на която американците ще притискат Украйна да приеме споразумение. И вече мога да кажа, че това ще бъде лошо споразумение за нас", продължи Де Вевер.

/ПЙ/

Свързани новини

31.12.2025 09:41

Белгийският премиер разказа за разговора си със Зеленски преди приемането на решението за по-нататъшно финансиране на Украйна

Белгийският премиер Барт де Вевер разказа в интервю за местни медии за разговора си с украинския президент Володимир Зеленски, преди Европейският съвет да приеме на заседанието си на 18 и 19 декември решение за по-нататъшното финансиране за Киев. Де
18.12.2025 18:08

Ройтерс: Какви са юридическите рискове от предложения от ЕС заем за репарации за Украйна?

Мненията на европейските лидери са разнообразни по въпроса дали замразените руски активи - съхранявани основно в белгийска клирингова институция - да бъдат използвани за финансиране на военните способности на Украйна, съобщи Ройтерс.
18.12.2025 17:55

Зеленски призова лидерите от ЕС да се споразумеят за нова финансова помощ за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски призова лидерите от ЕС бързо да се споразумеят за ново финансиране за Киев, след като взе участие като гост в европейската среща на върха в Брюксел, предаде ДПА. Без ново финансиране за Украйна има риск от това да се справя с дефицит, възлизащ на 45-50 милиарда евро догодина, и да намали военното си производство, каза днес Зеленски пред журналисти в Брюксел.
18.12.2025 14:34

Лидери от ЕС оказват натиск върху Белгия да се съгласи за използване на замразените руски активи за финансиране на Украйна

Белгия е подложена на нарастващ натиск по време на срещата на върха на лидерите на Европейския съюз в Брюксел да подкрепи плановете за предоставяне на Украйна на милиарди евро, използвайки замразени руски активи, за да се покрият икономическите и военни нужди на Киев през идните години, предаде ДПА.
18.12.2025 14:14

Белга: Белгийският премиер заяви, че липсата на споразумение за финансирането на Украйна би била катастрофа за Европа

Премиерът на Белгия Барт де Вевер заяви по време на парламентарни дебати, че неспособността да се постигне споразумение за финансирането на Украйна би била „най-голямата възможна катастрофа за Европа“, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

