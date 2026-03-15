Техеран твърди, че "врагът" използва копия на ирански дронове за нападения срещу съседни държави

Пламен Йотински
Ирански дрон "Шахед". Снимка: AP Photo/Efrem Lukatsky, Архив
Техеран,  
15.03.2026 08:29
 (БТА)
В изявление от днес съвместното военно командване на Иран обвини "врага" в  използването на копия на ирански дронове за нападения срещу съседните държави с цел да се хвърли вината върху Техеран, съобщиха държавните медии, предаде Асошиейтед прес.

Техеран обикновено използва термина "враг" за САЩ и Израел.

В изявлението се посочва, че копия на иранския дрон "Шахед-136" са били използвани за удари по "нерелевантни цели в държавите от региона", включително атаки срещу Турция, Ирак и Кувейт. Не бяха представени доказателства.

Военното командване също така заяви, че Иран открито споделя своите цели, които описва като активи на САЩ и Израел, и призова за доверие и сътрудничество от страна на страните от региона.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че неговите системи са засекли и унищожили 10 дрона над столицата Рияд и източната част на кралството, предаде АП.

15.03.2026 06:42

Русия доставя на Иран дронове „Шахед“, заяви Зеленски

Русия доставя на Иран безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“, които се използват при атаки срещу цели на Съединените щати и Израел, заяви украинският президент Володимир Зеленски. В откъс от интервю за Си Ен Ен, излъчен в събота, Зеленски
15.03.2026 05:45

САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак „незабавно“ на фона на засилени атаки

Посолството на Съединените щати в Багдад призова американските граждани да напуснат Ирак „незабавно“ след серия от атаки срещу американски цели в страната, предаде Блумбърг. „Американските граждани трябва да напуснат Ирак веднага“, се казва в
14.03.2026 20:55

Иран омаловажи украинската помощ за страните от Персийския залив

Иранският шарже д'афер в Украйна Шахриар Амузегар отхвърли обещаната от Киев подкрепа за съюзниците на САЩ в Персийския залив, като я определи като „шега“, след като президентът Володимир Зеленски похвали уменията на своите сили в борбата срещу

