Техеран твърди, че "врагът" използва копия на ирански дронове за нападения срещу съседни държави

В изявление от днес съвместното военно командване на Иран обвини "врага" в използването на копия на ирански дронове за нападения срещу съседните държави с цел да се хвърли вината върху Техеран, съобщиха държавните медии, предаде Асошиейтед прес.

Техеран обикновено използва термина "враг" за САЩ и Израел.

В изявлението се посочва, че копия на иранския дрон "Шахед-136" са били използвани за удари по "нерелевантни цели в държавите от региона", включително атаки срещу Турция, Ирак и Кувейт. Не бяха представени доказателства.

Военното командване също така заяви, че Иран открито споделя своите цели, които описва като активи на САЩ и Израел, и призова за доверие и сътрудничество от страна на страните от региона.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че неговите системи са засекли и унищожили 10 дрона над столицата Рияд и източната част на кралството, предаде АП.