В Иран са задържани 20 души по подозрение в сътрудничество с израелското разузнаване

Пламен Йотински
Полицаи стоят на пост на площад "Ислямска революция" в Техеран. Снимка: AP/Vahid Salemi
Техеран,  
15.03.2026 08:19
 (БТА)
Иранските правоохранителни органи задържаха в град Урмия (административен център на провинция Западен Азербайджан в северозападната част на страната) 20 души по подозрение в шпионаж и сътрудничество с израелските специални служби, съобщи агенция Taсним, предаде Ройтерс.

Както заяви прокурорът на провинцията, силите за сигурност са разкрили и ликвидирали няколко мрежи от наемници, свързани с Израел. "Тези лица са сътрудничили на ционисткия враг, като са му предавани данни за разположението на военни, полицейски и други обекти, осигуряващи сигурността", цитира агенцията думите му.

Посочва се, че всичките 20 заподозрени са били задържани въз основа на съответните съдебни заповеди. В момента тече разследване.

Израел започна нов етап от своята офанзива срещу Иран, насочвайки ударите си срещу контролно-пропускателни пунктове въз основа на информация от информатори на място, съобщи миналата седмица за Ройтерс източник, запознат с военната стратегия на Израел.

/ПЙ/

11.03.2026 07:40

Иран е арестувал най-малко 81 души, включително чужденци, по обвинения в шпионаж

Иран е извършил десетки арести, включително най-малко един чужденец, по обвинения в шпионаж в полза на "враговете" на страната, съобщи министерството на разузнаването на фона на продължаващата война със САЩ и Израел, предаде Ройтерс. САЩ и Израел

