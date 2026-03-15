Израелски войници убиха четирима палестинци в Западния бряг, съобщават палестинските здравни власти

Пламен Йотински
Палестинци оплакват трима души в село на Западния бряг на река Йордан, които бяха убити при сблъсъци с израелски заселници. Снимка: AP/Majdi Mohammed, Архив
Йерусалим,  
15.03.2026 07:58
 (БТА)

Израелските сили са убили днес четирима палестинци, сред които две деца, по време на рейд в окупирания Западен бряг, съобщиха палестинските здравни власти, предаде Ройтерс.

Майка и баща на 35 и 37 години бяха застреляни в село Тамун на Западния бряг, заедно с две от децата им на 5 и 7 години, докато други две деца от семейството са пострадали, съобщиха палестинските здравни власти.

Израелската армия заяви, че разследва тези съобщения.

Палестинското министерство на здравеопазването също съобщи, че един палестинец е бил убит при нападение от заселници през нощта в събота.

Израелските заселници в Западния бряг се възползват от ограниченията на движението, наложени по време на войната с Иран, за да атакуват палестинци, като военните блокади на пътищата не позволяват на линейките да достигнат бързо до жертвите, казват правозащитни групи и медици.

Заселниците са убили поне петима палестинци в Западния бряг, откакто САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, посочва палестинското министерство на здравеопазването.

/ПЙ/

Свързани новини

14.03.2026 23:32

Палестинец е убит при нападение на израелски заселници на Западния бряг, съобщи палестинската агенция УАФА

Палестинец е бил застрелян, а няколко други са ранени при нови нападения на радикални израелски заселници в окупирания Западен бряг, съобщи палестинската информационна агенция УАФА. Според информацията въоръжени заселници са нападнали палестинското
10.03.2026 12:28

Бен-Гвир обяви, че жителите на всички еврейски квартали на Йерусалим ще имат правото да притежават разрешително за огнестрелно оръжие

Министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир обяви, че жителите на всички еврейски квартали в Йерусалим ще имат правото да притежават разрешително за огнестрелно оръжие въз основа единствено на своето местожителство, пише израелския в. "Аарец".

Към 08:50 на 15.03.2026

