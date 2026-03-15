Бившият президент на Мексико Лопес Обрадор обяви дарителска кампания в помощ на Куба

Бившият президент на Мексико Андрес Мануел Лопес Обрадор призова гражданите на страната да се включат в събирането на финансови средства за закупуване на храни, лекарства и гориво, за да се окаже помощ на кубинския народ, предаде ТАСС.

"Мен ме боли, че се опитват да унищожат братския народ на Куба заради неговите идеали, свободи и защита на суверенитета. В тази връзка призовавам всички да дарят средства… за закупуване на хранителни продукти, лекарства, нефт и бензин и за оказване на помощ на кубинския народ", написа той в социалната мрежа "Екс".

Политикът се обърна и към онези, които смятат този проблем за чужд, като цитира думите на бившия президент на Мексико Ласаро Карденас, изречени по време на опита за нахлуване на наемници с подкрепата на САЩ в залива на Свините в Куба през 1961 г.: „Недопустимо е да проповядваме безразличието си към тяхната героична борба, защото тяхната съдба е нашата съдба“.

Американският президент Доналд Тръмп заяви на 5 март, че Вашингтон възнамерява да се заеме с изработването на по-нататъшен курс на действие по отношение на Куба след приключването на военната операция срещу Иран, припомня ТАСС.