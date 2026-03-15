Бившият президент на Мексико Лопес Обрадор обяви дарителска кампания в помощ на Куба

Пламен Йотински
Бившият мексикански президент Андрес Мануел Лопес Обрадор. Снимка: AP/Fernando Llano, Архив
Мексико,  
15.03.2026 07:22
 (БТА)

Бившият президент на Мексико Андрес Мануел Лопес Обрадор призова гражданите на страната да се включат в събирането на финансови средства за закупуване на храни, лекарства и гориво, за да се окаже помощ на кубинския народ, предаде ТАСС.

"Мен ме боли, че се опитват да унищожат братския народ на Куба заради неговите идеали, свободи и защита на суверенитета. В тази връзка призовавам всички да дарят средства… за закупуване на хранителни продукти, лекарства, нефт и бензин и за оказване на помощ на кубинския народ", написа той в социалната мрежа "Екс".

Политикът се обърна и към онези, които смятат този проблем за чужд, като цитира думите на бившия президент на Мексико Ласаро Карденас, изречени по време на опита за нахлуване на наемници с подкрепата на САЩ в залива на Свините в Куба през 1961 г.: „Недопустимо е да проповядваме безразличието си към тяхната героична борба, защото тяхната съдба е нашата съдба“.

Американският президент Доналд Тръмп заяви на 5 март, че Вашингтон възнамерява да се заеме с изработването на по-нататъшен курс на действие по отношение на Куба след приключването на военната операция срещу Иран, припомня ТАСС.

/ПЙ/

13.03.2026 19:24

Куба заяви, че ФБР ще помогне при разследването на опит за проникване по море на въоръжена група кубинци от САЩ на острова

Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ ще изпрати в Куба свой екип във връзка с разследването на опит на 10 въоръжени кубински емигранти да стигнат до острова с моторна лодка, съобщи президентът Мигел Диас-Канел, цитиран от Ройтерс.

