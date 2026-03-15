Венецуела не освобождава всички политически затворници, твърди Мария Корина Мачадо

Бойчо Попов
Лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо. Снимка: AP/Gustavo Garello, архив
Каракас,  
15.03.2026 06:58
 (БТА)

Лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо обвини преходното правителство в целенасочен подбор при освобождаването на политически затворници, предаде Франс Прес.

„Селективният отказ от амнистия е репресия“, написа Мачадо в социалната мрежа „Екс“ (X). Според нея „режимът на Делси Родригес възнамерява да удължи терора, като подкопава морала на онези, които се борят за демокрация и свобода във Венецуела“.

Законът за общата амнистия беше приет от венецуелския парламент през февруари – около месец и половина след насилственото сваляне от власт на президента Николас Мадуро по време на военна операция на Съединените щати. Законодателният акт предвижда освобождаването на голям брой политически затворници и беше предложен от Родригес под натиска на американския президент Доналд Тръмп.

Адвокатът на Мачадо остава в ареста

В началото на март властите в Каракас освободиха няколко политически затворници. Сред тях обаче не е близкият съюзник и адвокат на Мачадо – Перкинс Роча.

Роча е задържан от август 2024 г., когато след спорното преизбиране на Мадуро бяха арестувани множество опозиционни активисти.

63-годишният адвокат остава под домашен арест и трябва да се явява пред властите на всеки три часа. Молбата му за амнистия е била отхвърлена.

„Перкинс Роча и всички политически затворници трябва да бъдат напълно освободени“, заяви Мачадо и добави: „Не бивши затворници, не обвиняеми – свободни“.

Стотици остават в затвора

Според данни на правозащитната организация „Форо Пенал“ (Foro Penal) от свалянето на Мадуро в началото на януари са освободени повече от 690 политически затворници.

По информация на организацията обаче над 500 души все още се намират зад решетките.

Според официални данни на правителството броят на освободените е значително по-висок и надхвърля 7 000 души.

/БП/

Свързани новини

05.02.2026 07:59

Законът за обща амнистия ще стигне скоро до венецуелския парламент, заяви неговият председател

Председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес обяви, че първото разискване по закона за обща амнистия, обещан от временната президентка Делси Родригес, негова сестра, ще се състои "много скоро", предаде Фрас прес. Родригес направи това
25.01.2026 21:26

Лидер на правозащитна организация заяви, че най-малко 80 политически затворници са били освободени във Венецуела

Най-малко 80 души, считани за политически затворници от водеща венецуелска правозащитна организация, са били освободени днес като част от продължаващ процес, предаде Ройтерс, като се позова на лидера на организацията.
16.01.2026 14:27

Венецуела освободи от затвора чех заедно с други чуждестранни граждани, съобщи чешкият външен министър

Чешки гражданин e бил освободен от затвор във Венецуела заедно с други чуждестранни граждани, съобщи чешкият външен министър Петър Мацинкa, цитиран от Ройтерс.
14.01.2026 09:20

Председателят на парламента на Венецуела обяви, че досега са освободени над 400 затворници; неправителствени организации оспориха този брой

Председателят на парламента на Венецуела Хорхе Родригес обяви, че освободените досега политически затворници в страната са над 400, но правозащитни организации посочват, че според техните статистики броят на освободените през последните дни е много по-малък – между 60 и 70 души, предаде Ройтерс.
08.01.2026 20:56

Председателят на венецуелския парламент заяви, че ще бъдат освободени "значителен брой" затворници, включително чужденци

Председателят на парламента на Венецуела Хорхе Родригес, който е и брат на временната президентка Делси Родригес, заяви, че през следващите няколко часа ще бъдат освободени "значителен брой" затворници, включително чужденци, предадоха световните агенции.
22.12.2024 02:21

Освободена е венецуелска журналистка, арестувана след спорното преизбиране на Мадуро

    Журналистка, която беше арестувана и обвинена в "тероризъм", три дни след спорното преизбиране на президента на Венецуела Николас Мадуро, предизвикало съпроводени с насилие безредици, беше освободена, съобщи вчера журналистическият синдикат

