Венецуела не освобождава всички политически затворници, твърди Мария Корина Мачадо

Лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо обвини преходното правителство в целенасочен подбор при освобождаването на политически затворници, предаде Франс Прес.

„Селективният отказ от амнистия е репресия“, написа Мачадо в социалната мрежа „Екс“ (X). Според нея „режимът на Делси Родригес възнамерява да удължи терора, като подкопава морала на онези, които се борят за демокрация и свобода във Венецуела“.

Законът за общата амнистия беше приет от венецуелския парламент през февруари – около месец и половина след насилственото сваляне от власт на президента Николас Мадуро по време на военна операция на Съединените щати. Законодателният акт предвижда освобождаването на голям брой политически затворници и беше предложен от Родригес под натиска на американския президент Доналд Тръмп.

Адвокатът на Мачадо остава в ареста

В началото на март властите в Каракас освободиха няколко политически затворници. Сред тях обаче не е близкият съюзник и адвокат на Мачадо – Перкинс Роча.

Роча е задържан от август 2024 г., когато след спорното преизбиране на Мадуро бяха арестувани множество опозиционни активисти.

63-годишният адвокат остава под домашен арест и трябва да се явява пред властите на всеки три часа. Молбата му за амнистия е била отхвърлена.

„Перкинс Роча и всички политически затворници трябва да бъдат напълно освободени“, заяви Мачадо и добави: „Не бивши затворници, не обвиняеми – свободни“.

Стотици остават в затвора

Според данни на правозащитната организация „Форо Пенал“ (Foro Penal) от свалянето на Мадуро в началото на януари са освободени повече от 690 политически затворници.

По информация на организацията обаче над 500 души все още се намират зад решетките.

Според официални данни на правителството броят на освободените е значително по-висок и надхвърля 7 000 души.