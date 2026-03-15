Русия доставя на Иран дронове „Шахед“, заяви Зеленски

Бойчо Попов
Снимка: AP/Evgeniy Maloletka, архив
Киев,  
15.03.2026 06:42
 (БТА)
Русия доставя на Иран безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“, които се използват при атаки срещу цели на Съединените щати и Израел, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

В откъс от интервю за Си Ен Ен, излъчен в събота, Зеленски заяви пред журналиста Фарид Закария, че е „100 процента факт“, че Иран е използвал руски произведени дронове „Шахед“ при атаки срещу американски бази.

Безпилотните апарати „Шахед“ са свързвани и с други нападения срещу държави в региона, макар че произходът им невинаги е ясно установен.

Иран е сред пионерите в разработването на този тип дронове, които представляват значително по-евтина алтернатива на традиционните ракети. Те бяха използвани масово по време на руската инвазия в Украйна, като според украинските власти от есента на 2022 г. руските сили са изстреляли хиляди такива апарати.

Първоначално дроновете бяха доставяни от Иран на Русия, но впоследствие Москва започна да произвежда собствена версия на „Шахед“.

Междувременно безпилотни системи от този тип бяха въведени в употреба и от въоръжените сили на други държави. По-рано Съединените щати също съобщиха, че подобни дронове се използват в рамките на текущата военна кампания срещу Иран.

В интервю за „Ен Би Си Нюз“ пък американският президент Доналд Тръмп заяви, че е възможно Русия да помага на Иран във войната, имайки предвид обаче разузнавателна информация.

/БП/

10.03.2026 21:07

Зеленски съобщи, че Украйна изпраща в Близкия изток три екипа в помощ на защитата от ирански дронове и Рустем Умеров вече пътува към района

Украинска делегация, състояща се от военнослужещи и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, се отправя към региона на Персийския залив, за да помогне за защитата на човешки живот и стабилизирането на ситуацията на фона на ескалацията, дължаща се на иранските удари, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски, предаде Укринформ.
09.03.2026 15:50

Украйна е получила 11 искания за подкрепа в борбата с иранските дронове “Шахед“, заяви Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна е получила 11 искания за системи за прихващане на дронове, системи за електронна война и за обучение в тази насока от страни, граничещи с Иран, както и от някои европейски страни и САЩ,

