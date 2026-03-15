САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак „незабавно“ на фона на засилени атаки

Бойчо Попов
Служители на американското посолство оглеждат щетите, причинени от бомбен атентат в Багдад, в събота, 14 март 2026 г. Снимка: AP Photo/Hadi Mizban
Багдад ,  
15.03.2026 05:45
 (БТА)
Посолството на Съединените щати в Багдад призова американските граждани да напуснат Ирак „незабавно“ след серия от атаки срещу американски цели в страната, предаде Блумбърг.

„Американските граждани трябва да напуснат Ирак веднага“, се казва в съобщение на посолството, публикувано в социалните мрежи. В изявлението се подчертава, че американците, които решат да останат, трябва сериозно да преосмислят решението си предвид „значителната заплаха от терористични милиции, подкрепяни от Иран“.

Предупреждението е издадено на фона на ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран, който навлиза в третата си седмица. Техеран продължава да атакува цели в съседни държави с дронове и ракети в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел.

Според посолството подкрепяни от Иран милиции многократно са атакували Международната зона в Багдад – строго охранявания дипломатически и правителствен квартал в центъра на иракската столица.

Районът около международното летище в Ербил и генералното консулство на САЩ в Ербил също са били обект на многократни атаки, според изявлението.

Американското посолство предупреди гражданите да не се опитват да посещават дипломатическите мисии в Багдад или Ербил поради продължаващия риск от ракетни и дронови атаки във въздушното пространство на страната.

От дипломатическата мисия уточниха, че правителството на САЩ ще съдейства на американците, които се опитват да напуснат Ирак по суша, тъй като въздушното пространство на страната остава затворено.

Вчера иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предупреди САЩ да изтеглят своите промишлени предприятия от региона и призова хората да стоят настрана от фабриките, в които САЩ притежават дялове. Предупреждението идва след удари през последните 48 часа, при които загинаха няколко цивилни работници в невоенни фабрики в Иран, съобщи иранската "Прес ТиВи". 

14.03.2026 22:28

Иранските Гвардейци на революцията са предупредили САЩ да изтеглят предприятията си от региона

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е предупредил САЩ да изтеглят своите промишлени предприятия от региона и призова хората да стоят настрана от фабриките, в които САЩ притежават дялове, предаде Ройтерс, като се позовава
13.03.2026 19:53

Рим се готви да изтегли своите военни части от Северен Ирак, заяви италианският министър на отбраната

Италия се подготвя да изтегли своите военни части от Ербил в Северен Ирак, след като разположената в района италианската военна бе атакувана, заяви министърът на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от ДПА.
13.03.2026 00:59

Шестима френски военнослужещи са ранени в Ирак при атака с дрон, съобщи армията

Шестима френски военнослужещи, участващи в антитерористично обучение с иракски партньори, са били ранени при атака с дрон в района на град Ербил в Ирак, съобщи късно снощи френската армия, цитирана от Ройтерс.
12.03.2026 19:01

Иран ескалира атаките, след като новият върховен лидер обеща да продължи борбата

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей днес разпространи първото си обръщение за войната в Близкия изток, като заяви, че Иран трябва да държи Ормузкия проток затворен и да продължи атаките срещу арабските си съседи в Залива като лост за въздействие в конфликта, предаде Асошиейтед прес.
12.03.2026 17:27

Великобритания и Италия заявиха, че изтеглят свои служители от Ирак

Великобритания изтегля част от служителите си от Ирак като превантивна мярка на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение, публикувано на сайта на британското правителство.
12.03.2026 15:43

Италия намалява дипломатите си в Ирак

Италианският министър на външните работи Антонио Таяни заяви, че Италия намалява персонала си в посолството си в Багдад и в консулството си в Ербил, предаде АНСА. Решението е взето след атаката срещу военна база в Ербил, в която са базирани

