Започнаха парламентарните избори във Виетнам

Във Виетнам започнаха парламентарните избори, на които гражданите гласуват за нов състав на Народното събрание на страната. Първите избиратели се явиха в изборните секции в неделя сутринта, съобщиха репортери на Франс прес.

Парламентът в Ханой се състои от 500 места и традиционно изпълнява предимно ролята на орган, който утвърждава решенията на управляващата Комунистическа партия на Виетнам.

Общо 864 кандидати участват в изборите, като само 65 от тях не са членове на партията. Очаква се изборните секции да бъдат затворени следобед, а официалните резултати вероятно ще бъдат обявени най-рано след около седмица.

Сред първите задачи на новия парламент след конституирането му следващия месец ще бъде утвърждаването на висшите държавни ръководители, които вече бяха избрани на партийния конгрес през януари.

Очаква се генералният секретар на партията То Лам да поеме и поста президент на страната, което изисква формално одобрение от парламента.

Лам беше преизбран за генерален секретар на партийния конгрес, който се провежда веднъж на десет години. Ако бъде утвърден и за президент, той ще стане първият политик, който получава двете най-висши държавни длъжности директно след партиен конгрес, а не след освобождаване на поста след смърт на предшественика.

Във виетнамската политическа система генералният секретар се счита за най-влиятелната фигура, докато президентът изпълнява основно представителни функции, включително дипломатически срещи с чуждестранни държавни глави.

Виетнам се утвърди през последните години като една от най-бързо растящите икономики в Югоизточна Азия. Страната с население от около 100 милиона души отчете икономически растеж от около 8 процента през изминалата година.

В същото време правозащитни организации често критикуват властите заради ограничаването на политическата опозиция и задържането на критици на правителството в рамките на еднопартийната система.