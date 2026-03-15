Започнаха парламентарните избори във Виетнам

Бойчо Попов
Започнаха парламентарните избори във Виетнам
Започнаха парламентарните избори във Виетнам
Снимка: АP/Vincent Thian, архив
Ханой,  
15.03.2026 03:30
 (БТА)

Във Виетнам започнаха парламентарните избори, на които гражданите гласуват за нов състав на Народното събрание на страната. Първите избиратели се явиха в изборните секции в неделя сутринта, съобщиха репортери на Франс прес.

Парламентът в Ханой се състои от 500 места и традиционно изпълнява предимно ролята на орган, който утвърждава решенията на управляващата Комунистическа партия на Виетнам.

Общо 864 кандидати участват в изборите, като само 65 от тях не са членове на партията. Очаква се изборните секции да бъдат затворени следобед, а официалните резултати вероятно ще бъдат обявени най-рано след около седмица.

Сред първите задачи на новия парламент след конституирането му следващия месец ще бъде утвърждаването на висшите държавни ръководители, които вече бяха избрани на партийния конгрес през януари.

Очаква се генералният секретар на партията То Лам да поеме и поста президент на страната, което изисква формално одобрение от парламента.

Лам беше преизбран за генерален секретар на партийния конгрес, който се провежда веднъж на десет години. Ако бъде утвърден и за президент, той ще стане първият политик, който получава двете най-висши държавни длъжности директно след партиен конгрес, а не след освобождаване на поста след смърт на предшественика.

Във виетнамската политическа система генералният секретар се счита за най-влиятелната фигура, докато президентът изпълнява основно представителни функции, включително дипломатически срещи с чуждестранни държавни глави.

Виетнам се утвърди през последните години като една от най-бързо растящите икономики в Югоизточна Азия. Страната с население от около 100 милиона души отчете икономически растеж от около 8 процента през изминалата година.

В същото време правозащитни организации често критикуват властите заради ограничаването на политическата опозиция и задържането на критици на правителството в рамките на еднопартийната система.

/БП/

21.02.2026 04:12

Тръмп се срещна с виетнамския лидер То Лам и обеща да премахне Виетнам от списъка с държави с ограничен достъп до американски технологии

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам и заяви, че ще работи за премахването на Ханой от списъците на страните с ограничен достъп до напреднали американски технологии, предаде Ройтерс, позовавайки се на новинарския уебсайт на виетнамското правителство.
19.02.2026 18:33

ВНА: Виетнамски авиокомпании сключиха сделки за милиарди долари в САЩ за разширяване и модернизиране на флотилиите

Водещите виетнамски авиопревозвачи „Виетнам Еърлайнс" (Vietnam Airlines) и „Виетджет" (Vietjet) подписаха серия от значими споразумения на стойност над 14 милиарда щатски долара с американски партньори по време на посещението на генералният секретар
17.02.2026 11:40

ВНА: Генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам ще участва в учредителното заседание на Съвета за мир

Генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам ще направи двудневно работно посещение в САЩ, което ще започне утре, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).
25.01.2026 10:27

ЕС ще засили връзките си с Виетнам на фона на търговските сътресения, предизвикани от митата на САЩ

ЕС и Виетнам ще засилят връзките си по време на посещението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Ханой идния четвъртък, съобщи представител на ЕС, цитиран от Ройтерс.
23.01.2026 10:30

То Лам бе преизбран начело на Виетнамската комунистическа партия до 2030 г.

То Лам беше преизбран за председател на управляващата Виетнамската комунистическа партия (ВКП) за следващите пет години след единодушно гласуване от Централния комитет. Той обеща да ускори растежа на икономиката, разчитаща на износа, предаде
22.01.2026 11:07

Делегатите на Виетнамската комунистическа партия започнаха гласуването си, което ще завърши с избора на генерален секретар

Делегатите на Виетнамската комунистическа партия (ВКП) започнаха гласуването си, което ще завърши с избора на генерален секретар, съобщи Ройтерс.
22.01.2026 04:11

Националният конгрес на Виетнамската комунистическа партия ще приключи по-рано от първоначално планираното

Делегатите на 14-ия Национален конгрес на Виетнамската комунистическа партия (ВКП) днес започват гласувания за избор на партийно ръководство и на генерален секретар, като форумът ще приключи по-рано от първоначално планираното, предаде Ройтерс.

Към 03:56 на 15.03.2026

