Ракетен удар по индустриална зона в Исфахан отне живота на 15 души, съобщават ирански медии, Техеран обяви нови ракетни удари по Израел

Асен Георгиев
Служителки на иранския Червен полумесец гледат, докато колона от дим от удар на САЩ или Израел се издига в небето над Техеран. Снимка: АП/Vahid Salemi.
14.03.2026 20:10
 (БТА)
Ракетен удар на САЩ и Израел по индустриална зона в Исфахан, в централната част на Иран, е отнел живота на 15 души, предаде Франс прес.

Според информация на иранската информационна агенция Фарс атаката "е била насочена срещу фабрика за производство на отоплителна и климатична техника". Ударът е бил нанесен докато "работниците са били на работа".

АФП подчертава, че не е в състояние да провери тази информация по независими източници.

По-късно иранската държавна телевизия съобщи за изстрелването на нова серия ракети срещу Израел, на 15-ия ден от войната, започнала с ударите на САЩ и Израел срещу Ислямската република. Телевизията не съобщи никакви подробности за ракетния удар.

/АГ/

Свързани новини

14.03.2026 18:21

Турция обсъжда противоречия с Иран относно изстреляните към нея ракети, заяви турският външен министър Хакан Фидан

Турският външен министър Хакан Фидан заяви днес, че Иран е отрекъл отговорност за ракетите, изстреляни към Турция, като добави, че Анкара обсъжда противоречия между изявленията на Техеран и наличните технически данни за изстрелванията, предаде
14.03.2026 18:19

Израел предупреди, че може да нанесе удари по линейки в Ливан по време на сраженията с "Хизбула"

Израелските въоръжени сили предупредиха, че може да нанесат удари по линейки и медицински обекти, които според тях "се използват незаконно от ливанската "Хизбула", макар че не предоставиха доказателства в подкрепа на това твърдение, предаде Ройтерс.
14.03.2026 16:55

"Джерузалем Пост": Коя е "Ашаб ал Ямин"- новата шиитска терористична групировка, която пое отговорност за нападения срещу синагоги в Европа?

Нова групировка, наричаща себе си „Ашаб Ал Ямин“, пое отговорност за три скорошни атаки (Белгия, Гърция и Нидерландия) срещу еврейски институции в Европа, пише израелското издание „Джерусалем Пост“.

