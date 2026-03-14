Броят на жертвите от наводненията в Кения се увеличи до 62

Пламен Йотински
Доброволци изваждат трупа на мъж от кола след наводненията в Найроби, столицата на Кения. Снимка: AP/Andrew Kasusu
Найроби,  
14.03.2026 18:36
 (БТА)

Общо 62 души, сред които осем деца, са загинали, откакто силни дъждове и наводнения засегнаха столицата на Кения Найроби и други райони в края на миналата седмица, съобщи полицията, предаде Ройтерс.

Столицата е най-тежко засегната с 33 загинали, съобщиха от полицията в изявление м "екс", с което актуализираха официалния брой на жертвите.

Повече от 2000 семейства са били разселени в цяла Кения, а в няколко региона продължават интензивните дъждове, добавиха от полицията.

Хуманитарните работници започнаха да изваждат тела от наводнените райони в Найроби миналата събота, след като през нощта внезапни наводнения отнесоха десетки автомобили и прекъснаха полетите на най-голямото летище в Източна Африка.

/ПЙ/

11.03.2026 16:34

Най-малко 48 души са загинали, а 95 са изчезнали при наводнения в южната част на Етиопия

Най-малко 48 души загинаха, а 95 са в неизвестност след наводнения и свлачища в гъстонаселен селскостопански район в южната част на Етиопия, съобщи днес местната полиция, цитирана от Франс прес.
07.03.2026 16:35

Най-малко 23 души загинаха, спрени бяха полетите и военни бяха мобилизирани за спасителните операции след проливни дъждове в столицата на Кения

Най-малко 23 души загинаха, спрени бяха полетите и военни части бяха мобилизирани, след като улиците в столицата на Кения - Найроби, бяха наводнени в резултат на падналите през изминалата нощ проливни дъждове, които оставиха шофьорите блокирани навън в продължение на часове, предаде Асошиейтед прес.

