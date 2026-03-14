Броят на жертвите от наводненията в Кения се увеличи до 62

Общо 62 души, сред които осем деца, са загинали, откакто силни дъждове и наводнения засегнаха столицата на Кения Найроби и други райони в края на миналата седмица, съобщи полицията, предаде Ройтерс.

Столицата е най-тежко засегната с 33 загинали, съобщиха от полицията в изявление м "екс", с което актуализираха официалния брой на жертвите.

Повече от 2000 семейства са били разселени в цяла Кения, а в няколко региона продължават интензивните дъждове, добавиха от полицията.

Хуманитарните работници започнаха да изваждат тела от наводнените райони в Найроби миналата събота, след като през нощта внезапни наводнения отнесоха десетки автомобили и прекъснаха полетите на най-голямото летище в Източна Африка.