Лъв XIV се нанесе в обновения папски апартамент

Пламен Йотински
Папа Лъв XIV на седмичната си аудиенция на площад "Свети Петър" във Ватикана, 11 март 2026 г. Снимка: AP/Gregorio Borgia
Ватикана,  
14.03.2026 19:51
 (БТА)

Папа Лъв XIV днес се нанесе в наскоро обновения папски апартамент в Апостолическия дворец, като се настани  в жилището, което, както е известно, папа Франциск отказа да обитава, предаде Асошиейтед прес.

От Ватикана съобщиха, че Лъв XIV ще бъде придружен от най-близките си сътрудници в апартамента, разположен на третия етаж на Апостолическия дворец и с изглед към площад "Свети Петър".

След като беше избран през май миналата година, папата продължи да живее в малкия си апартамент във Ватиканския Палацо дел Сант'Уфицио, седалището на доктриналния офис на Светия престол, който разполага и с няколко частни апартамента за ватикански служители.

През следващите 10 месеца Ватикана предприе мащабни ремонти на папския апартамент в Апостолическия дворец, който не беше използван по време на 12-годишното папство на Франциск и се нуждаеше от обновяване, за да се приведат електроинсталацията, водопроводната система и другите комунални услуги в съответствие със стандартите.

Франциск избра да не живее в апартамента, защото каза, че иска да бъде заобиколен от други хора. Вместо това той живееше в резиденцията "Санта Марта" във Ватикана – хотел в институционален стил, където отсядат посещаващите свещеници и където кардиналите се изолират по време на конклави.

Изборът на Франциск беше в съответствие с неговия скромен вкус и презрение към помпозността на папството. Но практическото следствие беше, че целият втори етаж на хотела беше отреден за папата, което намали капацитета му за гости, които плащат за престоя си.

Решението на Лъв XIV да се премести в Апостолическия дворец беше похвалено от консервативните коментатори, които го виждат като знак на уважение към папството.

/АГ/

Свързани новини

10.03.2026 14:50

Папа Лъв XIV прие оставката на католически епископ от епархията в Сан Диего, който беше арестуван по подозрение в кражба на 250 000 долара

Папа Лъв XIV е приел оставката на католическия епископ, служещ в Сан Диего, който беше арестуван от местните власти по подозрение в кражба на 250 000 долара от неговата енория, съобщи Ватикана днес, предаде Ройтерс.
08.03.2026 15:53

Папа Лъв XIV призова за диалог и спиране на насилието в Близкия изток

Папа Лъв XIV заяви, че е силно разтревожен от новините, продължаващи да постъпват от Иран и Близкия изток, и призова за спиране на насилието и подновяване на усилията за отваряне на пространство за диалог, предаде Ройтерс. На деветия ден от

