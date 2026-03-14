Бундесверът се стреми към по-тесни връзки с Норвегия, за да противодейства на руската заплаха в Арктика

Пламен Йотински
Бундесверът се стреми към по-тесни връзки с Норвегия, за да противодейства на руската заплаха в Арктика
Бундесверът се стреми към по-тесни връзки с Норвегия, за да противодейства на руската заплаха в Арктика
Канадският премиер Марк Карни говори с войници по време на посещението си на ученията на НАТО "Студен отговор 2026" в Норвегия. Снимка: Adrian Wyld/The Canadian Press via AP
Осло,  
14.03.2026 18:16
 (БТА)

Предвид руската заплаха в най-северните региони на Европа, инспекторът на германската армия Кристиан Фройдинг възнамерява да разшири още повече сътрудничеството с Норвегия – партньор в НАТО – с цел защита на алианса в крайния север, съобщи ДПА.

"Русия представлява същата заплаха тук, в този регион, както и в Централна Европа", заяви днес генералът в началото на посещението си на военното учение на НАТО "Студен отговор 2025“.

Фройдинг посети командния пункт в покрайнините на норвежкото село Бардуфос. Оттам се ръководят германските войници, участващи в учението.

Утре германците трябва да сменят американските войници, които по време на учението ръководят контраатака в заснежени и заледени планински терени.

"Задачата, пред която е изправена 23-та планинска бригада тук, е контраатака за възвръщане на територията на съюзниците. И това при екстремните, арктически условия, които срещаме тук", заяви Фройдинг. По този начин Германия допринася за възпиращия ефект, каза той.

Около 25 000 мъже и жени от 14 държави участват в учението, организирано от Норвегия, докато НАТО отбелязва, че още 7500 войници участват във Финландия.

Германските въоръжени сили (Бундесверът) са представени в Норвегия от сухопътни войски, въздушните и военноморските сили, включително 1600 войници само от сухопътните войски.

/ПЙ/

13.03.2026 19:47

Фридрих Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Германският канцлер Фридрих Мерц призова САЩ и Израел да представят "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран, предаде ДПА. "С всеки изминал ден възникват повече въпроси, отколкото отговори", каза германският канцлер на пресконференция в Норвегия, където днес наблюдава военно учение на НАТО, заедно с премиерите на Норвегия и Канада - Юнас Гар Стьоре и Марк Карни.
13.03.2026 01:15

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц пристигна в Норвегия за преговори по въпросите на отбраната, космоса и енергетиката

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц започна снощи посещението си в Норвегия, подчертавайки важността на стратегическото партньорство с тази държава членка на НАТО, предаде ДПА.

