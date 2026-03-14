Централното командване на САЩ: Нанесохме удари по над 90 ирански военни цели на остров Харг

Виктор Турмаков
Централното командване на САЩ: Нанесохме удари по над 90 ирански военни цели на остров Харг
Централното командване на САЩ: Нанесохме удари по над 90 ирански военни цели на остров Харг
Сателитна снимка на иранския остров Харг от 26 февруари 2026 г., направена от компания "Planet Labs PBC" и публикувана чрез АП
Вашингтон,  
14.03.2026 14:05
 (БТА)
Американските сили са извършили снощи мащабен прецизен удар по остров Харг в Иран, съобщи днес Централното командване на САЩ, цитирано от Ройтерс.

„Американските сили успешно са нанесли удари по над 90 ирански военни цели“, съобщи Централното командване.

Снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че американските сили напълно са унищожили всички военни цели на Харг, който е ключов терминал за износ на иранско петрол.

Тръмп заяви още, че "по съображения за приличие реших да не унищожавам петролната инфраструктура на острова. Ако Иран или някой друг обаче решат да направят каквото и да е, с което да нарушат свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преосмисля това решение".

На остров Харг, на около 30 километра от брега, се намира най-големият терминал на Иран за износ на петрол, който осигурява около 90% от износа на суров петрол от страната, както сочи актуална оценка на американската банка "Джей Пи Морган" (JP Morgan).

14.03.2026 11:48

Няма пострадала петролна инфраструктура на остров Харк след американските удари, заяви Иран

Никаква петролна инфраструктура не е била повредена на стратегическия остров Харг, предаде иранската информационна агенция ФАРС след американските удари по военни обекти на ключовия ирански остров в Персийския залив вчера, които президентът Доналд Тръмп обяви за "напълно унищожени".
14.03.2026 05:40

Тръмп заяви, че САЩ са унищожили всички военни цели на иранския остров Харг

Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че американските сили напълно са унищожили всички военни цели на иранския остров Харг, който е ключов терминал за износ на петрол в Залива, предаде ДПА. "Преди броени мигове, по мое нареждане, Централното командване на американските въоръжени сили извърши една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички военни цели в перлата на иранската корона - остров Харг", заяви Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".
12.03.2026 13:13

Иран предупреди САЩ да не предприемат агресивни действия срещу негови острови в Персийския залив

Всяка агресия на САЩ срещу иранските острови "ще напълни Персийския залив с кръвта на нашествениците", предупреди председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Асошиейтед прес.   Иран контролира три острова в района на
09.03.2026 14:39

Стратегическият ирански остров Харг е във фокуса на вниманието след ескалацията на напрежението в Близкия изток

Иранският остров Харг - малка, но стратегически важна ивица земя в северната част на Персийския залив, остава непокътнат от действията на САЩ и Израел, въпреки че конфликтът в Близкия изток навлиза във втората си седмица, предаде Си Ен Би

Към 14:37 на 14.03.2026

