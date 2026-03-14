Подробно търсене

Иран нарeчe САЩ нарушител на правилата и заплаха за световния мир

Виктор Турмаков
Иран нарeчe САЩ нарушител на правилата и заплаха за световния мир
Иран нарeчe САЩ нарушител на правилата и заплаха за световния мир
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Снимка: ИРНА
Техеран,  
14.03.2026 13:57
 (БТА)
Етикети

Говорителят на МВнР на Иран Есмаил Багаи  осъди остро политиката на Вашингтон, описвайки САЩ като нарушител на правилата на международното право и сериозна заплаха за световния мир и сигурност, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В интервю за китайската информационна агенция Синхуа, Багаи заяви, че последните действия на САЩ не могат да бъдат оправдани от международното право по никакъв начин. Той заяви, че „настоящата агресия представлява нарушение на мира и иранският народ е решен да се защитава толкова дълго, колкото е необходимо“.

Багаи подчерта, че страна като Иран с богата цивилизация никога няма да се предаде дори пред лицето на несправедлива война.

 „Никой разумен човек не счита забележките и позициите на американските служители за надеждни, защото те са непоследователни и често противоречиви в международните отношения“, отбеляза той.

Багаи подчерта, че Иран не е инициирал конфликта. „Тази война е избор на САЩ. Възможно е да са вярвали, поради погрешна преценка на израелския режим, че Иран може лесно да бъде принуден да се подчини“, заяви той.

Той също така отхвърли твърденията, че ядрената програма на Иран може да стане милитаризирана, наричайки ги голяма лъжа, повтаряна от десетилетия.

Багаи подчерта, че Техеран се стреми към по-силни отношения със съседните страни и страните от Персийския залив, като заяви, че регионалната стабилност до голяма степен зависи от сътрудничеството между държавите в региона. Той добави, че много страни в региона са осъзнали, че военното присъствие на САЩ е донесло повече проблеми, отколкото стабилност.

/ПЙ/

Свързани новини

14.03.2026 13:30

Техеран е осигурил на индийски кораби безопасно преминаване през Ормузкия проток

Иран е предоставил на кораби под индийски флаг възможност за безопасно преминаване през Ормузкия пролив, заяви пред телевизия "Индия Тудей" иранският посланик в южноазиатската република Мохамад Фатхали, предаде Ройтерс.
14.03.2026 12:59

Иранските въоръжени сили призоваха жителите на ОАЕ да се отдалечат от пристанищата в емирствата

Иранските въоръжени сили предупредиха днес, че ще смятат пристанищата в Обединените арабски емирства за легитимна цел и призоваха местните жители да стоят далеч от тях, предаде Франс прес. Агенцията припомня, че днес е 15-ият ден от началото на предизвиканата от Израел и САЩ война.
14.03.2026 12:28

Американският президент гледа положително на евентуална среща с Ким Чен-ун, каза южнокорейският премиер след среща с Тръмп във Вашингтон

Доналд Тръмп смята евентуална среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун за "нещо хубаво", заяви премиерът на Южна Корея Ким Мин-сок след вчерашната си среща с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде Франс прес.
14.03.2026 12:11

"Хамас" призова Иран да спре ударите срещу съседите си в Персийския залив

Палестинското ислямистко движение "Хамас" призова своя съюзник Иран да прекрати атаките срещу съседните държави от Персийския залив на фона на разширяващата се война в Близкия изток, съобщиха ДПА и Франс прес.
14.03.2026 07:20

Тръмп заяви, че Иран е напълно победен и иска споразумение

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е напълно победен и иска споразумение, предаде Франс прес. Американският лидер каза това вчера, две седмици след началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република.
14.03.2026 05:40

Тръмп заяви, че САЩ са унищожили всички военни цели на иранския остров Харг

Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че американските сили напълно са унищожили всички военни цели на иранския остров Харг, който е ключов терминал за износ на петрол в Залива, предаде ДПА. "Преди броени мигове, по мое нареждане, Централното командване на американските въоръжени сили извърши една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички военни цели в перлата на иранската корона - остров Харг", заяви Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:37 на 14.03.2026

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация