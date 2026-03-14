АКТУАЛИЗИРАНА

Експлозия нанесе леки щети на еврейско училище в Амстердам, няма пострадали

Десислава Иванова, Виктор Турмаков
Експлозия нанесе леки щети на еврейско училище в Амстердам, няма пострадали
Експлозия нанесе леки щети на еврейско училище в Амстердам, няма пострадали
Кметът на Амстердам Фемке Халсема на церемония в Португалската синагога за откриването на новия Национален музей на Холокоста в Амстeрдам на 10 март 2024 г. Снимка: Bart Maat/Пул фото чрез АП
Амстердам,  
14.03.2026 12:00
 (БТА)

Експлозия нанесе рано тази сутрин леки щети на еврейско училище в Амстердам. Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност, предадоха Ройтерс и нидерландската информационна агенция АНП.

Взривът в училището, намиращо се в престижен жилищен район в южната част на Амстердам, е причинил само ограничени щети, заяви Халсема в съобщение за медиите. Тя отбеляза, че полицията и пожарната са пристигнали бързо на мястото на инцидента.

Няма данни за пострадали.

„Това е малодушен акт на агресия срещу еврейската общност. Евреите в Амстердам все по-често се сблъскват с антисемитизъм. Това е недопустимо. “, заяви Халсема.

Холандският премиер Роб Йетен нарече нападението в Амстердам „ужасяващо“ и заяви, че то разбираемо е причинило „страх и гняв“ в еврейската общност. „Безопасността на еврейските институции е обект на пълното ни внимание“, заяви той в социалната мрежа „Екс“.

Училището е единственото в Нидерландия, специално предназначено за ортодоксални евреи, и е оградено от метална външна стена поради по-ранни заплахи.

Мерките за сигурност в синагогите и еврейските институции в нидерландската столица вече бяха засилени след палеж, извършен през нощта срещу петък в синагога в центъра на град Ротердам.

В понеделник експлозия причини пожар в синагога в град Лиеж в Белгия.

Опасенията от възможни нападения срещу еврейските общности по света се засилиха след американските и израелските удари срещу Иран и последвалите ответни действия на Техеран, отбелязва Ройтерс.

Свързани новини

13.03.2026 15:57

Нидерландската полиция арестува четирима заподозрени в умишлен палеж пред входа на синагога в Ротердам

Пожар е бил умишлено причинен пред входа на синагога в Ротердам, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.  Пожарът е бил предизвикан от взривно устройство около 3:40 ч. сутринта (04:40 ч. българско време) и след това „е угаснал от само себе
13.03.2026 13:15

Нидерландската полиция разследва версията за умишлен палеж на синагога в Ротердам

Полицията в Ротердам започна разследване на краткотраен пожар в синагога в града през изминалата нощ, при който няма пострадали, предаде Франс прес. "Пожарът е избухнал за кратко, преди да угасне от само себе си. Никой не е пострадал", съобщи
13.03.2026 04:45

Мъжът, който се вряза с колата си в синагога в щата Мичиган, е натурализиран американски гражданин, роден в Ливан, заявиха властите

Въоръженият мъж, който снощи се вряза с колата си в една от най-големите реформистки синагоги в САЩ - „Темпъл Израел“ в щата Мичиган, бе идентифициран като 41-годишен натурализиран американски гражданин, роден в Ливан, заявиха федералните власти, цитирани от Асошиейтед прес.
12.03.2026 09:18

Джихадистка групировка, слабо известна досега, е поела отговорност за атентата срещу синагога в Лиеж

Джихадистка групировка е поела отговорност за атентата срещу синагогата в Лиеж, съобщиха медии в Белгия. Групировката е слабо известна досега. Тя е разпространила изявление, както и видеозапис от задействането на взривно устройство пред входа на синагогата.
09.03.2026 11:21

Експлозия стана тази нощ пред синагога в белгийския град Лиеж; няма ранени

Експлозия е избухнала тази нощ пред синагога в град Лиеж, в източната част на Белгия. Причините все още се изясняват, съобщи полицията, която уточни, че няма ранени и "са нанесени само материални щети", предаде Франс прес.

Към 12:13 на 14.03.2026 Новините от днес

