Най-малко четирима души са убити при масирана руска атака срещу Киевска област, съобщи областната военна администрация

Русия обстрелва през нощта Украйна с ракети и дронове, като най-малко четирима души са загинали в Киевска област. Щети са нанесени в пет области на страната, съобщиха местните власти, на които се позовават Ройтерс и ДПА.

Още 15 души са пострадали. „Трима от тях са тежко ранени, а двама в момента са подложени на операция“, написа в „Телеграм“ ръководителят на Киевската областна военна администрация Микола Калашник. Поради прекъсване на електроснобдяването не се движат трамваите и автобусите в няколко столични района.

Основна мишена е била енергийната инфраструктура в Киевска област, заяви президентът Володимир Зеленски, добавяйки, че жилищни сгради, училища и предприятия също са били повредени. Той допълни, че Сумска, Харковска, Днепропетровска и Николаевска област също са били обект на „атака, включваща около 430 дрона и 68 ракети, повечето от които са били свалени от противовъздушна отбрана“.

„Русия ще се опита да се възползва от войната в Близкия изток, за да причини още по-големи разрушения тук в Европа, в Украйна“, написа Зеленски в „Екс“, молейки съюзниците на Киев да увеличат производството на средства за ПВО.

Снощната руска атака накара членуваща в НАТО Полша да вдигне самолети в защита на въздушното си пространство, но то не е било нарушено, съобщиха полските военни тази сутрин.

Междувременно руските власти съобщиха за атаки срещу пристанище „Кавказ“, което е стратегически разположено в Керченския проток, свързващ Азовско с Черно море.

Трима души бяха ранени от падащи отломки от дронове, а пристанищната инфраструктура и един кораб също са повредени, съобщи регионалният екип за справяне с кризи. Пристанище „Кавказ“ се използва за снабдяване на руски войски във войната срещу Украйна, отбелязва ДПА.

В отделно изявление властите в Краснодарския край съобщиха за пожар, избухнал в Афипския нефтопреработвателен завод, след като той е бил поразен от дрон.

Впоследствие регионалният оперативен щаб съобщи, цитиран от ТАСС, че пожарът в завода е бил потушен и уточни, че няма пострадали.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ руските сили за за противовъздушна отбрана са свалили 87 украински дрона, включително 31 над Азовско море и 16 над Краснодарския край.