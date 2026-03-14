ОБНОВЕНА

Най-малко четирима души са убити при масирана руска атака срещу Киевска област, съобщи областната военна администрация

Виктор Турмаков
Поражения по жилищни сгради след руско нападение с дронове в Киев на 22 февруари 2026 г. Снимка: Sergei Grits/АП
Киев/Москва,  
14.03.2026 11:26
 (БТА)
Русия обстрелва през нощта Украйна с ракети и дронове, като най-малко четирима души са загинали в Киевска област. Щети са нанесени в пет области на страната, съобщиха местните власти, на които се позовават Ройтерс и ДПА.

Още 15 души са пострадали. „Трима от тях са тежко ранени, а двама в момента са подложени на операция“, написа в „Телеграм“ ръководителят на Киевската областна военна администрация Микола Калашник. Поради прекъсване на електроснобдяването не се движат трамваите и автобусите в няколко столични района.

Основна мишена е била енергийната инфраструктура в Киевска област, заяви президентът Володимир Зеленски, добавяйки, че жилищни сгради, училища и предприятия също са били повредени. Той допълни, че Сумска, Харковска, Днепропетровска  и Николаевска област също са били обект на „атака, включваща около 430 дрона и 68 ракети, повечето от които са били свалени от противовъздушна отбрана“.

„Русия ще се опита да се възползва от войната в Близкия изток, за да причини още по-големи разрушения тук в Европа, в Украйна“, написа Зеленски в „Екс“, молейки съюзниците на Киев да увеличат производството на средства за ПВО.

Снощната руска атака накара членуваща в НАТО Полша да вдигне самолети в защита на въздушното си пространство, но то не е било нарушено, съобщиха полските военни тази сутрин.

Междувременно руските власти съобщиха за атаки срещу пристанище „Кавказ“, което е стратегически разположено в Керченския проток, свързващ Азовско с Черно море.

Трима души бяха ранени от падащи отломки от дронове, а пристанищната инфраструктура и един кораб също са повредени, съобщи регионалният екип за справяне с кризи. Пристанище „Кавказ“ се използва за снабдяване на руски войски във войната срещу Украйна, отбелязва ДПА.

В отделно изявление властите в Краснодарския край съобщиха за пожар, избухнал в Афипския нефтопреработвателен завод, след като той е бил поразен от дрон.

Впоследствие регионалният оперативен щаб съобщи, цитиран от ТАСС, че пожарът в завода е бил потушен и уточни, че няма пострадали.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ руските сили за за противовъздушна отбрана са свалили 87 украински дрона, включително 31 над Азовско море и 16 над Краснодарския край.

Свързани новини

14.03.2026 10:38

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна, съобщиха полските въоръжени сили

Полски и съюзнически самолети бяха изпратени тази сутрин да гарантират сигурността на полското въздушно пространство, след като руската стратегическа авиация нанесе удари по Украйна, съобщиха въоръжените сили на Полша, цитирани от Ройтерс.
14.03.2026 07:56

Най-малко трима загинали при масирана руска атака в Киевска област; петима души са ранени, съобщиха властите

Най-малко трима души бяха убити при масирана руска атака срещу Киевска област, съобщи днес областната военна администрация, цитирана от Франс прес. "Тази нощ врагът извърши масирана атака в Киевска област с дронове и ракети. Двама души загинаха в Броварски район. Четирима са ранени. Пострадали са сграда на общежитие, производствени мощности и складови помещения", съобщи в "Телеграм" ръководителят на областната военна администрация Микола Калашник, цитиран от Укринформ. Още един човек е пострадал във Вишгородски район, допълни той.
13.03.2026 17:17

Русия заяви, че би могла да продава на Украйна електроенергия от Запорожката АЕЦ

Русия възнамерява да контролира възобновяването на работата и експлоатацията на Запорожката АЕЦ, когато това стане безопасно, но би била готова да обсъди продажбата на електроенергия на Украйна, заяви шефът на "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

