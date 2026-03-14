Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна, съобщиха полските въоръжени сили

Атанаси Петров
Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна, съобщиха полските въоръжени сили
Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна, съобщиха полските въоръжени сили
Изтребител F-16 от португалската армия. Илюстративна снимка: АП/Mindaugas Kulbis
Варшава,  
14.03.2026 10:38
 (БТА)
Полски и съюзнически самолети бяха изпратени тази сутрин да гарантират сигурността на полското въздушно пространство, след като руската стратегическа авиация нанесе удари по Украйна, съобщиха въоръжените сили на Полша, цитирани от Ройтерс. 

В изявление оперативното командване посочи, че действията са предприети като предпазна мярка за защита на въздушното пространство в близост до зоната на бойни действия.

"Не е наблюдавано нарушение на полското въздушно пространство", се казва в отделна публикация на командването в социалната мрежа "Екс", след като операциите на полската и съюзническата авиация над страната приключиха.

 

14.03.2026 11:26

Най-малко четирима души са убити при масирана руска атака срещу Киевска област, съобщи областната военна администрация

Русия обстрелва през нощта Украйна с ракети и дронове, като най-малко четирима души са загинали в Киевска област. Щети са нанесени в пет области на страната, съобщиха местните власти, на които се позовават Ройтерс и ДПА. Още 15 души са пострадали.
13.03.2026 16:42

Путин обсъди защитата на критичната инфраструктура на Русия с националния Съвет за сигурност след засилените украински атаки

Руският президент Владимир Путин обсъди със Съвета за сигурност на Руската федерация мерки за защита на критичната инфраструктура на Русия след засилените украински атаки, които засегнаха, наред с други цели, и голям военен завод, съобщи Кремъл, цитиран от Ройтерс.
13.03.2026 12:24

Кая Калас пред "Файненшъл таймс": ЕС трябва да се обедини срещу враждебните тактики на Тръмп

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп "иска да раздели Европа" с тактики, използвани от противниците на Европейския съюз (ЕС), заяви върховният представител на ЕС по въпросите за външната политика и сигурността Кая Калас пред в. "Файненшъл Таймс".

