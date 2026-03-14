Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна, съобщиха полските въоръжени сили

Полски и съюзнически самолети бяха изпратени тази сутрин да гарантират сигурността на полското въздушно пространство, след като руската стратегическа авиация нанесе удари по Украйна, съобщиха въоръжените сили на Полша, цитирани от Ройтерс.

В изявление оперативното командване посочи, че действията са предприети като предпазна мярка за защита на въздушното пространство в близост до зоната на бойни действия.

"Не е наблюдавано нарушение на полското въздушно пространство", се казва в отделна публикация на командването в социалната мрежа "Екс", след като операциите на полската и съюзническата авиация над страната приключиха.