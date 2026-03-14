Няма пострадала петролна инфраструктура на остров Харк след американските удари, заяви Иран

Десислава Иванова
Няма пострадала петролна инфраструктура на остров Харк след американските удари, заяви Иран
Няма пострадала петролна инфраструктура на остров Харк след американските удари, заяви Иран
Сателитна снимка на иранския остров Харг от 26 февруари 2026 г., направена от компания "Planet Labs PBC" и публикувана чрез АП
Техеран,  
14.03.2026 11:48
 (БТА)

Никаква петролна инфраструктура не е била повредена на стратегическия остров Харг, предаде иранската информационна агенция ФАРС след американските удари по военни обекти на ключовия ирански остров в Персийския залив вчера, които президентът Доналд Тръмп обяви за "напълно унищожени".

"При атаката отекнаха 15 експлозии, но никакви петролни съоръжения не са пострадали", съобщи ФАРС, позовавайки се неназовани "източници на място".

"Врагът се опита на порази отбранителни съоръжения на армията, военноморската база "Джошан", контролната кула на летището и хангара за хеликоптери на иранската компания "Континентъл Шелф Ойл Кампъни" (Continental Shelf Oil Company), уточни ФАРС, цитирана от Франс прес.

На остров Харг, на около 30 километра от брега, се намира най-големият терминал на Иран за износ на петрол, който осигурява около 90% от износа на суров петрол от страната, както сочи актуална оценка на американската банка "Джей Пи Морган" (JP Morgan).

Доналд Тръмп обяви снощи в социалната си мрежа, че "е унищожил напълно" военни обекти на острова и предупреди, че ще разруши също петролните му съоръжения, "ако Иран или който и да било друг предприеме каквото и да било действие, за да попречи на свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток".

"Всички петролни, икономически и енергийни съоръжения, принадлежащи на петролни компании от региона, които частично са собственост на САЩ или които сътрудничат на САЩ, ще бъдат незабавно унищожени и превърнати в пепел", предупреди в отговор говорителят на свързания с Гвардейците на Революцията централен щаб "Хатам ал Анбия", цитиран от иранските медии.


Свързани новини

14.03.2026 05:40

Тръмп заяви, че САЩ са унищожили всички военни цели на иранския остров Харг

Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че американските сили напълно са унищожили всички военни цели на иранския остров Харг, който е ключов терминал за износ на петрол в Залива, предаде ДПА. "Преди броени мигове, по мое нареждане, Централното командване на американските въоръжени сили извърши една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички военни цели в перлата на иранската корона - остров Харг", заяви Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".
12.03.2026 13:13

Иран предупреди САЩ да не предприемат агресивни действия срещу негови острови в Персийския залив

Всяка агресия на САЩ срещу иранските острови "ще напълни Персийския залив с кръвта на нашествениците", предупреди председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Асошиейтед прес.   Иран контролира три острова в района на
09.03.2026 14:39

Стратегическият ирански остров Харг е във фокуса на вниманието след ескалацията на напрежението в Близкия изток

Иранският остров Харг - малка, но стратегически важна ивица земя в северната част на Персийския залив, остава непокътнат от действията на САЩ и Израел, въпреки че конфликтът в Близкия изток навлиза във втората си седмица, предаде Си Ен Би

