Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам, няма данни за пострадали, съобщи нидерландската агенция АНП

Експлозия нанесе рано тази сутрин щети на еврейско училище в Амстердам. Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност, предаде нидерландската информационна агенция АНП.

Взривът е причинила само ограничени щети, каза Халсема пред АНП.

Няма данни за пострадали, отбелязва Ройтерс.