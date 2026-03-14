Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам, няма данни за пострадали, съобщи нидерландската агенция АНП

site.btaЕксплозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам, няма данни за пострадали, съобщи нидерландската агенция АНП
Експлозия нанесе рано тази сутрин щети на еврейско училище в Амстердам. Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност, предаде нидерландската информационна агенция АНП.
Взривът е причинила само ограничени щети, каза Халсема пред АНП.
Няма данни за пострадали, отбелязва Ройтерс.
/ДИ/
