Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам, няма данни за пострадали, съобщи нидерландската агенция АНП

Десислава Иванова
Кметът на Амстердам Фемке Халсема на церемония в Португалската синагога за откриването на новия Национален музей на Холокоста в Амсетрдам на 10 март 2024 г. Снимка: Bart Maat/Пул фото чрез АП
Амстердам,  
14.03.2026 08:57
 (БТА)

Експлозия нанесе рано тази сутрин щети на еврейско училище в Амстердам. Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност, предаде нидерландската информационна агенция АНП.

Взривът е причинила само ограничени щети, каза Халсема пред АНП.

Няма данни за пострадали, отбелязва Ройтерс.

 

