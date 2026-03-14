Северна Корея е изстреляла около 10 балистични ракети към Японско море, съобщи южнокороейската армия

Десислава Иванова
Изпитание на балистични ракети от неназовано място в Северна Корея на 27 януари 2026 г. Снимка: Севернокорейското правителство/КЦТА чрез АП
14.03.2026 08:43
Северна Корея изстреля днес около 10 балистични ракети към Японско море, съобщи Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея (JCS), която в понеделник започна годишните си военни учения със САЩ, предаде Франс прес. 

Въоръжените сили на Сеул засякоха "около десет неидентифицирани балистични ракети, изстреляни от района Сунан в Северна Корея в посока на Източно море (както Южна Корея нарича Японско море) около 13:20 ч." (04:20 ч. по Гринуич), съобщиха в изявление военните.

Пхенян многократно е осъждал съвместните учения на САЩ и Южна Корея, наречени "Щит на свободата" (Freedom Shield), като "репетиция за инвазия", отбелязва ДПА.

Предишният път, когато Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море, бе на 27 януари. Севернокорейското ръководство тогава заяви, че изпитва "система за многоцелеви ракетни установки с голям калибър, модернизирана с нова технология".

Резолюциите на ООН забраняват на Северна Корея да изстрелва или дори да извършва изпитания на балистични ракети с какъвто и да е обсег. Обикновено това са ракети земя-земя, които могат да бъдат оборудвани с ядрена бойна глава.

 

13.03.2026 00:41

Северна Корея заяви, че разширяването на ракетния арсенал на Япония повишава рисковете за регионалната сигурност, съобщи КЦТА

Северна Корея обвини Япония, че повишава рисковете за регионалната сигурност, като ускорява разполагането и разработването на ракети с голям обсег, съобщи тази сутрин агенция КЦТА.
09.03.2026 10:20

Южна Корея и САЩ започнаха днес съвместни военни учения

Южна Корея и САЩ започнаха днес комбинирани годишни военни учения, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.Съвместните учения, които ще продължат до 19 март, имат за цел да засилят военната координация между Сеул и Вашингтон.
05.03.2026 06:15

Ким Чен-ун е присъствал на изпитания на разрушител и на крилата ракета, съобщи официалната агенция на Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун  е присъствал на изпитания на разрушител, представян като ултрамодерен и на крилата ракета, съобщи официалната агенция КЦТА, цитирана от световните агенции. Ким е инспектирал във вторник кораб от клас „Чое Хьон“,
27.01.2026 15:23

Северна Корея изстреля към Японско море балистични ракети, за които Япония и Южна Корея съобщиха, че са били с малък обсег

Северна Корея изстреля днес към Японско море няколко балистични ракети, които вероятно са били с малък обсег, съобщиха Южна Корея и Япония на фона на преговори между Вашингтон и Сеул за промяна на отбранителната си позиция спрямо Пхенян, предаде Ройтерс.

