Най-малко трима загинали при масирана руска атака в Киевска област; петима души са ранени, съобщиха властите

Десислава Иванова
Поражения по жилищнви сгреди след руско нападение с дронове в Киев на 22 февруари 2026 г. Снимка: Sergei Grits/АП
Киев,  
14.03.2026 07:56
 (БТА)
Най-малко трима души бяха убити при масирана руска атака срещу Киевска област, съобщи днес областната военна администрация, цитирана от Франс прес.

"Тази нощ врагът извърши масирана атака в Киевска област с дронове и ракети. Двама души загинаха в Броварски район. Четирима са ранени. Пострадали са сграда на общежитие, производствени мощности и складови помещения", съобщи в "Телеграм" ръководителят на областната военна администрация Микола Калашник, цитиран от Укринформ. Още един човек е пострадал във Вишгородски район, допълни той.

Кметът на предградието Бровари Игор Сапожко на свой ред първо съобщи за осем ранени в резултат на ракетен удар. Впоследствие и той каза, че според актуализирани и потвърденаи данни са загинали двама и са ранени четирима души.

По-късно Микола Калашник обяви, че броят на убитите в Киевска област се е увеличил на трима души.

Укринформ съобщи, че руските сили са изстреляли крилати ракети "Калибър" откъм Черно море, а също, че ракети са били изстреляни от стратегически бомбардировачи от руската Волгоградска област.

 

10.03.2026 21:57

Шестима цивилни бяха убити и 37 са ранени при украинска ракетна атака в руската Брянска област, заявиха местните власти

Шестима цивилни бяха убити и 37 са ранени при украинска ракетна атака срещу руския град Брянск, предаде ДПА, като се позова на губернатора на Брянска област Александър Богомаз. 
10.03.2026 14:10

Украинските сили са си върнали контрола над по-голямата част на Днепропетровска област, съобщи Киев

Украинските сили отвоюваха близо 400 квадратни километра територия от руските военнослужещи през последните седмици и сега контролират почти цялата Днепропетровска област, заяви генерал Олександър Комаренко пред новинарската агенция "РБК-Украйна", цитиран от ДПА.

