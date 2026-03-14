Тръмп заяви, че САЩ са унищожили всички военни цели на иранския остров Харг

Божидар Захариев
Американският президент Доналд Тръмп - снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
14.03.2026 05:40
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че американските сили напълно са унищожили всички военни цели на иранския остров Харг, който е ключов терминал за износ на петрол в Залива, предаде ДПА.

"Преди броени мигове, по мое нареждане, Централното командване на американските въоръжени сили извърши една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички военни цели в перлата на иранската корона - остров Харг", заяви Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

Американският лидер каза още, че "Иран няма възможност да защити нищо, което искаме да атакуваме" и "никога няма да има ядрено оръжие или възможността да застрашава Съединените американски щати, Близкия изток и света".

Тръмп каза още, че "по съображения за приличие реших да не унищожавам петролната инфраструктура на острова. Ако Иран или някой друг обаче решат да направят каквото и да е, с което да нарушат свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преосмисля това решение".

/БЗ/

Свързани новини

12.03.2026 13:13

Иран предупреди САЩ да не предприемат агресивни действия срещу негови острови в Персийския залив

Всяка агресия на САЩ срещу иранските острови "ще напълни Персийския залив с кръвта на нашествениците", предупреди председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Асошиейтед прес.   Иран контролира три острова в района на
09.03.2026 14:39

Стратегическият ирански остров Харг е във фокуса на вниманието след ескалацията на напрежението в Близкия изток

Иранският остров Харг - малка, но стратегически важна ивица земя в северната част на Персийския залив, остава непокътнат от действията на САЩ и Израел, въпреки че конфликтът в Близкия изток навлиза във втората си седмица, предаде Си Ен Би

Към 06:40 на 14.03.2026

