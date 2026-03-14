Тръмп заяви, че САЩ са унищожили всички военни цели на иранския остров Харг

Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че американските сили напълно са унищожили всички военни цели на иранския остров Харг, който е ключов терминал за износ на петрол в Залива, предаде ДПА.

"Преди броени мигове, по мое нареждане, Централното командване на американските въоръжени сили извърши една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички военни цели в перлата на иранската корона - остров Харг", заяви Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

Американският лидер каза още, че "Иран няма възможност да защити нищо, което искаме да атакуваме" и "никога няма да има ядрено оръжие или възможността да застрашава Съединените американски щати, Близкия изток и света".

Тръмп каза още, че "по съображения за приличие реших да не унищожавам петролната инфраструктура на острова. Ако Иран или някой друг обаче решат да направят каквото и да е, с което да нарушат свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преосмисля това решение".