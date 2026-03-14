Шведските власти задържаха кораб, за който предполага, че е част от руския "сенчест флот"

Симеон Томов
Петролен танкер, за който се подозира, че е част от руския "сенчест флот", 2 октомври 2025 г. - снимка: AP/Mathieu Pattier
Стокхолм ,  
14.03.2026 04:50
 (БТА)

За втори път в рамките на малко повече от седмица шведските власти се качиха на борда на кораб, за който се предполага, че принадлежи към т. нар. руски "сенчест флот", и арестуваха капитана му, предаде ДПА. 

Шведската прокуратура съобщи вчера за ареста, като посочи, че капитанът - руски гражданин - е командвал петролен танкер, който е бил претърсен край бреговете на Трелеборг. 

Прокуратура започна разследване за фалшифициране и нарушения на морското право. "През деня продължихме претърсването на кораба и разпитахме членове на екипажа", съобщи прокуратурата. 

Капитанът на кораба ще бъде разпитан отново през уикенда. 

Шведската брегова охрана съобщи, че петролният танкер, плаващ под флага на Коморските острови, е превозвал нефтопродукти между Русия и Бразилия през последните години и според информацията е бил "на път за Русия". 

Руският посланик в Стокхолм увери екипажа на плавателния съд, че ще получат "всичката необходима консулска помощ", в изявление, направено пред шведското радио. 

Преди малко повече от седмица шведските власти извършиха проверка на борда на товарен кораб в шведски териториални води в Балтийско море. В момент той е на котва край Трелеборг, след като шведската транспортна служба наложи забрана за експлоатацията на кораба поради пропуски в безопасността му. 

Капитанът на кораба е задържан по подозрения в подправяне на документи. 

/БЗ/

Свързани новини

13.03.2026 09:17

Украинският президент Зеленски пристигна в Париж за среща с френския си колега Макрон

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Париж за обявената вчера от Елисейския дворец среща с френския си колега Еманюел Макрон, предаде Франс прес, позовавайки се на украинското президентство.
25.02.2026 01:42

Американски сенатори внесоха в Сената резолюция в подкрепа на Украйна часове преди речта на Тръмп „За състоянието на Съюза“

Американски сенатори от двете основни партии снощи представиха резолюция в подкрепа на Украйна в борбата ѝ срещу руските нашественици, часове преди президентът Доналд Тръмп да произнесе своята реч „За състоянието на Съюза“, предаде Ройтерс.
17.02.2026 14:30

Съветник на Кремъл предупреди Запада, че Русия може да използва военноморския си флот, за да предотврати задържането на руски кораби

Русия би могла да използва военноморския си флот, за да попречи на европейските сили да задържат нейни кораби и може да предприеме мерки срещу европейските кораби в случай на задържане на руски кораби, заяви днес съветникът на Кремъл Николай Патрушев, цитиран от Ройтерс.
12.02.2026 18:04

Белга: Белгия предвижда законови промени за противодействие на руския сенчест флот

Белгия подготвя законодателна поправка, която да позволи прехващането на кораби от руския сенчест флот, плаващи под фалшив флаг или без флаг, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

