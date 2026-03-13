Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е настанен в интензивно отделение заради бранхопневмония

Симеон Томов
Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е настанен в интензивно отделение заради бранхопневмония
Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е настанен в интензивно отделение заради бранхопневмония
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро е застанал пред входа на дома си в столицата Бразилия, докато изтърпява домашен арест, 2 септември 2025 г. (AP Photo/Luis Nova)
Сао Пауло ,  
13.03.2026 19:05
 (БТА)

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро бе настанен в интензивно отделение, след като му е била поставена диагноза бронхопневмония, предаде Ройтерс, позовавайки се на медицинско уведомление от болницата DF Star в столицата Бразилия, публикувано и от съпругата му в социалните мрежи. 

В уведомлението се посочва, че Болсонаро е бил откаран в болницата рано тази сутрин с висока температура, втрисане и понижена сатурация на кислород в кръвта и е започнато лечение с антибиотици. 

Болсонаро изтърпява 27-годишна присъда във Федералното полицейско управление на Бразилия за заговор за преврат, постановена след загубата на президентските избори през 2022 г. 

 

/ВС/

27.02.2026 16:19

Десен критик на бразилското правителство бе назначен на ключов пост в администрацията на Тръмп за политиката по отношение на Бразилия

Десен критик на настоящото правителство на Бразилия бе назначен в администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп на пост, който участва във формирането на политиката на Вашингтон по отношение на южноамериканската държава, предаде Ройтерс.
20.02.2026 17:35

Бразилският президент Лула заяви, че ако Мадуро трябва да бъде съден, това трябва да бъде във Венецуела, не в чужбина

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва заяви днес, че ако сваленият от власт венецуелски президент Николас Мадуро трябва да се изправи пред съда, това трябва да стане в собствената му страна, а не в чужбина, предаде Ройтерс.
08.02.2026 05:37

Португалците гласуват на втория тур на президентските избори

В Португалия днес се произвежда вторият тур на президентските избори. Първият тур беше на 18 януари и тогава на първо място излезе подкрепяният от социалистите кандидат Антонио Жозе Сегуро, следван на второ място от лидера на крайната десница Андре
16.01.2026 03:31

Бившият бразилски президент Болсонаро бе преместен в по-просторна килия по нареждане на съдия

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро снощи бе преместен в по-просторна килия в затвора „Папуда“ в Бразилия по нареждане на съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис, предаде Ройтерс.
14.01.2026 16:36

Лула да Силва води пред Флавио Болсонаро и Тарсизио де Фрейтас в ново допитване преди президентските избори в Бразилия

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва води в социологическите проучвания преди тазгодишните избори пред сенатора Флавио Болсонаро и губернатора на щата Сао Пауло Тарсизио де Фрейтас, предаде Ройтерс.

