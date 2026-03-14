Китай заяви, че оценява положителните сигнали от новото нидерландско правителство за двустранните отношения

Китай оцени положителните сигнали от новото нидерландско правителство за връзките с Китай и желанието му да задълбочи комуникацията и взаимното доверие, заяви китайският външен министър Ван И в телефонен разговор с нидерландския си колега, цитиран от Ройтерс.

Отношенията между Китай и Нидерландия са напрегнати от месеци, след като правителството отне производителя на чипове „Нексперия“ от китайската му компания майка „Уингтек текнолъджи“ през октомври 2025.

Пекин и Амстердам са важни партньори, каза Ван и добави, че „насърчаването на взаимно полезно сътрудничество е в общ интерес на двете страни и благоприятства за сигурността и стабилността на глобалните индустриални вериги и вериги за доставка“, се посочва в изявлението, разпространено от китайското външно министерство.

Пекин се надява, че новото нидерландско правителство може да „поддържа независимост и автономия, и да подкрепя нормалния икономически и търговски обмен между компании от двете страни“, каза Ван.