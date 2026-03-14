Подробно търсене

Китай заяви, че оценява положителните сигнали от новото нидерландско правителство за двустранните отношения

Валерия Динкова
Китайският външен министър Ван И. Снимка: AP Photo/Andy Wong
Пекин,  
14.03.2026 03:19
 (БТА)

Китай оцени положителните сигнали от новото нидерландско правителство за връзките с Китай и желанието му да задълбочи комуникацията и взаимното доверие, заяви китайският външен министър Ван И в телефонен разговор с нидерландския си колега, цитиран от Ройтерс.

Отношенията между Китай и Нидерландия са напрегнати от месеци, след като правителството отне производителя на чипове „Нексперия“ от китайската му компания майка „Уингтек текнолъджи“ през октомври 2025.

Пекин и Амстердам са важни партньори, каза Ван и добави, че „насърчаването на взаимно полезно сътрудничество е в общ интерес на двете страни и благоприятства за сигурността и стабилността на глобалните индустриални вериги и вериги за доставка“, се посочва в изявлението, разпространено от китайското външно министерство.  

Пекин се надява, че новото нидерландско правителство може да „поддържа независимост и автономия, и да подкрепя нормалния икономически и търговски обмен между компании от двете страни“, каза Ван.

/БЗ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:41 на 14.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация