Тръмп заяви, че Путин може би "малко помага" на Иран

Симеон Томов
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон ,  
13.03.2026 18:40
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него руският президент Владимир Путин може би "малко помага" на Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на интервю на американския президент за радио "Фокс нюз" (Fox News Radio), излъчено днес. 

"Мисля, че той (Путин) може би малко помага (на Иран), да, предполагам. И той вероятно мисли, че ние помагаме на Украйна, нали?", каза Тръмп в "Шоуто на Брайън Килмийд". 

Американският президент допълни, че САЩ не се нуждаят от помощ в защитата от безпилотни летателни апарати, помолен да коментира дали Украйна оказва подобна подкрепа. 

 

 

13.03.2026 15:51

Русия и Иран се опитват да „похитят глобалната икономика“, заяви британската външна министърка

Британската външна министърка Ивет Купър обвини Русия и Иран, че се опитват да „похитят глобалната икономика“, тъй като Техеран продължава да блокира ключов маршрут за доставки на петрол, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
13.03.2026 15:49

Конфликтът в Близкия изток няма да донесе облекчение на Русия във войната ѝ в Украйна, заяви Макрон

Конфликтът в Близкия изток няма да донесе облекчение на Русия във войната ѝ в Украйна, заяви днес френският президент Еманюел Макрон по време на визитата на украинския му колега Володимир Зеленски в Париж, предаде Ройтерс.
13.03.2026 15:29

Великобритания призова съюзниците си да запазят натиска върху Русия след облекчаването от САЩ на санкциите върху петрола

Великобритания и партньорите ѝ трябва да поддържат колективен натиск върху Русия чрез санкции, заяви говорител на британския премиер, цитиран от Ройтерс.
13.03.2026 14:26

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща определя като "много тревожно" решението на САЩ за руския петрол

Едностранното решение на САЩ да премахнат санкциите срещу износа на руски петрол е много тревожно, коментира председателят на Европейския съвет Антонио Коща в социалната мрежа "Екс".
13.03.2026 12:16

Русия не смята, че кризата в Иран намалява интереса на САЩ към посредничество с Украйна, заяви Песков

Русия в момента не изпитва притеснения, че кризата в Иран ще намали интереса на САЩ да посредничат в мирните преговори по Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Към 19:23 на 13.03.2026

