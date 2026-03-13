Ройтерс: Колко души са убити от началото на американско-израелската война срещу Иран?

Найера Абдала, Джонатан Алън, Яна Шукеир, Мена Алаа Ел Дин, Мааян Лубел, Пеша Магид и Ахмед Рашид от Ройтерс
Роднини скърбят в иракската столица Багдад на погребението на членове на Силите за народна мобилизация, загинали при американски въздушен удар в Каим, 12 март 2026 г. (AP/Hadi Mizban)
Техеран,  
13.03.2026 19:00
 (БТА)
Най-малко 2000 души са загинали в Близкия изток, откакто на 28 февруари САЩ и Израел атакуваха Иран, а малко след това в конфликта бяха въвлечени държавите от Персийския залив, в които има американски военни бази и военнослужещи, както и Ливан. В справката си с актуални данни Ройтерс отбелязва, че не може да ги потвърди по независим начин.

ИРАН - Най-малко 1270 загинали според най-новите данни за броя на жертвите, съобщени от държавните медии в понеделник. Иранският посланик в ООН обаче заяви на 6 март, че от началото на войната са загинали най-малко 1332 души. Засега няма обяснение за тази разлика. Не е ясно дали тези цифри включват 104-ма души, за които иранските военни заявиха, че са загинали при американска атака срещу ирански военен кораб край бреговете на Шри Ланка на 4 март.

ЛИВАН - Най-малко 687 души са загинали при израелските удари, според ливанските власти. Световната здравна организация съобщи, че най-малко 98 от загиналите са деца.

ИРАК - Иракските здравни власти съобщават за най-малко 30 жертви. Повечето от тях са членове на шиитските Сили за народна мобилизация. Според представители на пристанищната охрана един чужд гражданин е загинал при нападение срещу танкери в близост до иракско пристанище. Той е бил член на екипажа на един от танкерите.

ИЗРАЕЛ - Според израелската служба за спешна медицинска помощ 12 души са загинали, включително девет при ирански ракетен удар по град Бейт Шемеш, близо до Йерусалим, на 1 март. Израелската армия съобщи, че двама от нейните войници са загинали в Южен Ливан.

САЩ - Тринадесет загинали военнослужещи, като смъртта на шестима от тях беше потвърдена днес след катастрофа на американски военен самолет цистерна в Западен Ирак. Още седем са загинали, докато са участвали в операции срещу Иран, съобщиха американските въоръжени сили.

ОАЕ - Шестима души са загинали при ирански атаки, сочат данните на министерството на отбраната на Обединените арабски емирства.

КУВЕЙТ - Властите съобщиха за шестима загинали - двама души, убити при ирански атаки, двама служители на Министерството на вътрешните работи и двама войници.

СИРИЯ - Четирима загинали, след като на 28 февруари иранска ракета улучи сграда в южния сирийски град Суейда. Данните са огласени от държавната информацинна агенция САНА.

ОМАН - Две жертви при удар с дрон в индустриална зона в провинция Сохар - първият случай на територията на страната, която е домакин на посредническите преговори между САЩ и Иран. Един човек загина по-рано, след като снаряд порази танкер в крайбрежието на Маскат, съобщи компанията оператор.

САУДИТСКА АРАБИЯ - Двама души загинаха, след като снаряд падна в жилищен район в град Ал Хардж, югоизточно от столицата Рияд.

БАХРЕЙН - Двама загинали при две отделни ирански атаки, като при втората е била поразена жилищна сграда в столицата Манама, каза министерството на вътрешните работи.

ФРАНЦИЯ - Един френски войник загина, а шестима бяха ранени при атака с дрон в Северен Ирак, където те са провеждали обучение за борба с тероризма.

