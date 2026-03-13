Подробно търсене

Администрацията на Тръмп разкритикува телевизия Си Ен Ен, че излъчва послания от ирански лидери

Светослав Танчев
Администрацията на Тръмп разкритикува телевизия Си Ен Ен, че излъчва послания от ирански лидери
Администрацията на Тръмп разкритикува телевизия Си Ен Ен, че излъчва послания от ирански лидери
Доналд Тръмп (вляво) и Джо Байдън по време на първия им предизборен дебат с домакин телевизия Си Ен Ен в Атланта, 27 юни 2024 г. Снимка: АП/Gerald Herbert
Вашингтон,  
13.03.2026 08:11
 (БТА)
Етикети

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп разкритикува снощи американската телевизия Си Ен Ен, че е излъчила част от публичното изявление на новия върховен лидер на Иран - Моджтаба Хаменей, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това е вторият път през последните три дни, когато Тръмп напада телевизионния канал заради отразяването на реакцията на иранския режим по повод на американските атаки.

Белият дом заяви в социалните мрежи, че „разпространяващата фалшиви новини Си Ен Ен току-що излъчи четири минути без прекъсване от иранската държавна телевизия, управлявана от същия налудничав и убийствен режим, който се гордее с бруталното избиване на американци в продължение на 47 години“.

Други медии, включително Асошиейтед прес, само маркираха това, което Хаменей е казал, посочва АП. Заканата му да продължи атаките срещу други арабски страни в региона и плановете му да прекъсне световните доставки на петрол бяха на първите страници на медиите. В. „Ню Йорк Таймс“ публикува на своя уебсайт статия за речта веднага след излъчването ѝ, като по-късно написа, че речта „беше ранен признак за това как новият върховен лидер ще подходи към войната, както и как ще ръководи страната“.

Американската телевизия Си Ен Ен отдавна е любима мишена на президента Тръмп, още от първия му мандат. Това е особено уязвим момент за телевизията, след като „Парамаунт Глоубъл“ (Paramount Global) се съгласи да купи „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros. Discovery), компанията майка на Си Ен Ен, което повдига въпроси за бъдещата ѝ редакционна независимост, отбелязва АП.

/ИТ/

Свързани новини

13.03.2026 08:32

Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран в публикация онлайн, като написа: „Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес“.
13.03.2026 06:43

Тръмп заяви, че според него новият върховен лидер на Иран е жив, но е „ранен“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че според него новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, чийто баща - бившият ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей, бе убит в първия ден на войната на САЩ и Израел срещу Иран, е жив, но е „ранен“, предаде Ройтерс.
13.03.2026 02:45

Иранските тайни служби предупредиха населението да не излиза по улиците и заплашиха потенциалните демонстранти с още по-сурови репресии

Тайните служби на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) предупредиха населението да не излиза по улиците, съобщиха вчера държавните медии в Иран, предаде ДПА.
13.03.2026 01:43

„Файненшъл таймс“: САЩ са изразходвали критичните си запаси от боеприпаси за „години“ наред от началото на войната с Иран

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е изразходвала критичните запаси от боеприпаси на САЩ за „години“ наред от началото на войната с Иран, пише британският в. „Файненшъл таймс“, позовавайки се на военните.
12.03.2026 22:29

Иранската армия заплаши да "опожари" и "унищожи" петролната и газовата инфраструктура в Близкия изток, ако бъдат атакувани инсталации на Иран

Иранската армия заплаши днес да запали и унищожи петролните и газовите съоръжения в Близкия изток, в случай че бъдат атакувани инсталации на Иран, предаде Франс прес.
12.03.2026 21:53

Израел "е на път да смаже" Иран и "Хизбула", заяви Бенямин Нетаняху в първата си пресконференция от началото на войната

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел "е на път да смаже" Иран и ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Франс прес. Нетаняху каза това на първата си пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Иран.
12.03.2026 21:30

Иранска опозиционна организация заяви, че иска да сформира временно правителство, ако режимът бъде свален

Иранската опозиционна организация в изгнание - Национален съвет на съпротивата на Иран (НССИ) - заяви, че иска да сформира временно правителство, ако иранският режим бъде свален, предаде ДПА.
12.03.2026 19:01

Иран ескалира атаките, след като новият върховен лидер обеща да продължи борбата

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей днес разпространи първото си обръщение за войната в Близкия изток, като заяви, че Иран трябва да държи Ормузкия проток затворен и да продължи атаките срещу арабските си съседи в Залива като лост за въздействие в конфликта, предаде Асошиейтед прес.
12.03.2026 18:24

Иран твърди, че не минира Ормузкия проток

Иран не поставя мини в Ормузкия проток, заяви днес пред Франс прес иранският заместник външен министър след обвинения на Вашингтон в този смисъл. АФП припомня, че протокът представлява стратегически маршрут за преминаване на световните петролни доставки.
12.03.2026 18:07

В първото си обръщение новият ирански върховен лидер обеща, че Техеран ще си отмъсти за израелско-американските удари

Иранската държавна телевизия разпространи обръщение на новия върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей, в което той обеща, че Иран ще си отмъсти за израелско-американските удари, предаде Франс прес.
12.03.2026 18:00

Тръмп заяви, че иранският национален отбор по футбол е добре дошъл на Световното първенство, но изрази опасения за неговата сигурност

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранският футболен отбор е добре дошъл да участва в Световното първенство това лято, но посочи опасенията си за „техния живот и сигурност“, предаде Ройтерс.
12.03.2026 15:36

Моджтаба Хаменей заяви, че лостът за въздействие със затварянето на Ормузкия проток трябва да бъде използван във войната със САЩ и Израел

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хамаеней заяви, че лостът за въздействие със затварянето на Ормузкия проток трябва да бъде използван във войната със САЩ и Израел. Той посочи това в първото си обръщение, откакто пое поста, предадоха Ройтерс и
12.03.2026 15:36

Моджтаба Хаменей заяви, че лостът за въздействие със затварянето на Ормузкия проток трябва да бъде използван във войната със САЩ и Израел

Новият върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че лостът за въздействие със затварянето на Ормузкия проток трябва да бъде използван във войната със САЩ и Израел. Той посочи това в първото си обръщение, откакто беше избран на поста,
12.03.2026 15:30

Бомбардировките няма да свалят режима в Ислямската република, казват ирански дисиденти

Високопоставен представител на базирана в Париж иранска опозиционна организация заяви, че американско-израелската война срещу Ислямската република няма да доведе до отстраняване на клерикалното ръководство на страната, предаде Ройтерс.  Според
12.03.2026 14:33

Ройтерс: Въпреки войната Израел не е сигурен, че иранското правителство ще падне

В дискусии при закрити врата израелски официални представители признават, че не е сигурно, че войната срещу Иран ще доведе до падане на управлението на аятоласите, заяви високопоставен израелски служител пред Ройтерс, като няма и признаци за
12.03.2026 13:49

Близо 3,2 милиона души са вътрешно разселени в Иран от началото на конфликта, съобщава ООН

Службата на върховния комисар на ООН за бежанците съобщи днес, че от началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари досега близо 3,2 милиона души са били разселени вътре в Ислямската република, предаде Ройтерс. „Този брой
12.03.2026 13:13

Иран предупреди САЩ да не предприемат агресивни действия срещу негови острови в Персийския залив

Всяка агресия на САЩ срещу иранските острови "ще напълни Персийския залив с кръвта на нашествениците", предупреди председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Асошиейтед прес.   Иран контролира три острова в района на
12.03.2026 12:57

Ройтерс: Колко кораба са ударени в Персийския залив от началото на войната в Иран

Американско-израелската война срещу Иран поражда заплаха за пристанищата в Персийския залив и нарушава световната търговия чрез Ормузкия проток, през който обикновено преминават около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен
12.03.2026 10:47

Иранската армия заяви, че е нанесла удари по израелски военни бази и обекти на "Шин Бет"

Иранската армия заяви, че е нанесла удари по израелски военни бази и "Шин Бет", контраразузнаването на Израел, предаде Франс прес. "Въздушните бази в Палмахим и Овда, принадлежащи на ционистския режим, както и централата на "Шин Бет", бяха атакувани
12.03.2026 09:42

Западни издания коментират отражението на войната в Близкия изток върху икономиката; "Паризиен" пише за "политиката на опожареното море"

Войната в Близкия изток и нейното отражение върху световната икономика на фона на последните изявления от САЩ, Европа и Иран, са във фокуса на световния печат.
12.03.2026 01:06

Иранският петрол продължава да преминава през Ормузкия проток, въпреки че износът от съседните страни от Персийския залив е спрян

Иранският суров петрол продължава да преминава през Ормузкия проток с почти нормално темпо, въпреки че атаките, свързани с Техеран, срещу кораби в тесния воден път ограничиха рязко износа от другите страни от Персийския залив,  показва преглед на
12.03.2026 00:35

Администрацията на Тръмп оцени разходите за войната с Иран на над 11 млрд. долара за първите шест дни

Длъжностни лица от администрацията на президента Доналд Тръмп оцениха по време на брифинг в Конгреса тази седмица, че първите шест дни от войната с Иран са стрували на САЩ най-малко 11,3 млрд. долара, съобщи източник, запознат с въпроса, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:36 на 13.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация