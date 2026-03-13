Администрацията на Тръмп разкритикува телевизия Си Ен Ен, че излъчва послания от ирански лидери

site.btaАдминистрацията на Тръмп разкритикува телевизия Си Ен Ен, че излъчва послания от ирански лидери
Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп разкритикува снощи американската телевизия Си Ен Ен, че е излъчила част от публичното изявление на новия върховен лидер на Иран - Моджтаба Хаменей, предаде Асошиейтед прес.
Агенцията отбелязва, че това е вторият път през последните три дни, когато Тръмп напада телевизионния канал заради отразяването на реакцията на иранския режим по повод на американските атаки.
Белият дом заяви в социалните мрежи, че „разпространяващата фалшиви новини Си Ен Ен току-що излъчи четири минути без прекъсване от иранската държавна телевизия, управлявана от същия налудничав и убийствен режим, който се гордее с бруталното избиване на американци в продължение на 47 години“.
Други медии, включително Асошиейтед прес, само маркираха това, което Хаменей е казал, посочва АП. Заканата му да продължи атаките срещу други арабски страни в региона и плановете му да прекъсне световните доставки на петрол бяха на първите страници на медиите. В. „Ню Йорк Таймс“ публикува на своя уебсайт статия за речта веднага след излъчването ѝ, като по-късно написа, че речта „беше ранен признак за това как новият върховен лидер ще подходи към войната, както и как ще ръководи страната“.
Американската телевизия Си Ен Ен отдавна е любима мишена на президента Тръмп, още от първия му мандат. Това е особено уязвим момент за телевизията, след като „Парамаунт Глоубъл“ (Paramount Global) се съгласи да купи „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros. Discovery), компанията майка на Си Ен Ен, което повдига въпроси за бъдещата ѝ редакционна независимост, отбелязва АП.
/ИТ/
