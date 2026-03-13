Подробно търсене

Русия обяви, че тази нощ е свалила 176 украински дрона

Иво Тасев
Русия обяви, че тази нощ е свалила 176 украински дрона
Русия обяви, че тази нощ е свалила 176 украински дрона
Руски военнослужещ се опитва да свали украински дрон на неназовано място, 10 ноември 2025 г. Снимка: Пресслужбата на министерството на отбраната на Русия чрез АП
Москва,  
13.03.2026 07:55
 (БТА)
Етикети

Руската противовъздушна отбрана е свалила 176 украински дрона през изминалата нощ, предаде ТАСС, позовавайки се на дежурната сводка на министерството на отбраната на Русия.

"От 23:00 ч. на 12 март до 7:00 на 13 март (от 22:00 до 6:00 бълг. вр. - бел. ред.) с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 176 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението на ведомството.

Най-много дронове - 80, са били неутрализирани над окупирания през 2014 г. Кримски полуостров. 29 безпилотника са свалени над руската република Адигея в Северен Кавказ.

/ИТ/

Свързани новини

27.02.2026 06:30

Русия обяви, че тази нощ е свалила 95 украински дрона

Руската противовъздушна отбрана е неутрализирала тази нощ 95 украински дрона над територията на Русия, както и над Черно море и Азовско море, предаде ТАСС, позовавайки се на данни от руското Министерство на отбраната.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:37 на 13.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация