Русия обяви, че тази нощ е свалила 176 украински дрона

Руската противовъздушна отбрана е свалила 176 украински дрона през изминалата нощ, предаде ТАСС, позовавайки се на дежурната сводка на министерството на отбраната на Русия.

"От 23:00 ч. на 12 март до 7:00 на 13 март (от 22:00 до 6:00 бълг. вр. - бел. ред.) с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 176 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението на ведомството.

Най-много дронове - 80, са били неутрализирани над окупирания през 2014 г. Кримски полуостров. 29 безпилотника са свалени над руската република Адигея в Северен Кавказ.