САЩ искат "да разделят" Европа, каза ръководителката на европейската дипломация пред "Файненшъл таймс"

Вашингтон иска да раздели европейските правителства, които поотделно притежават по-малка сила, заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за британския в. "Файненшъл таймс".

Европейският съюз трябва да се обедини срещу враждебната тактика на американския президент Доналд Тръмп, добавя ръководителката на европейската дипломация пред изданието.

По думите ѝ САЩ "не харесват Европейския съюз.

"Това, което аз мисля, че е важно всеки да разбере, е, че САЩ бяха много ясни в намеренията си да разделят Европа. Те не харесват Европейския съюз", посочва бившата министър-председателка на Естония.