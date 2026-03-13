САЩ искат "да разделят" Европа, каза ръководителката на европейската дипломация пред "Файненшъл таймс"

site.btaСАЩ искат "да разделят" Европа, каза ръководителката на европейската дипломация пред "Файненшъл таймс"
Вашингтон иска да раздели европейските правителства, които поотделно притежават по-малка сила, заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за британския в. "Файненшъл таймс".
Европейският съюз трябва да се обедини срещу враждебната тактика на американския президент Доналд Тръмп, добавя ръководителката на европейската дипломация пред изданието.
По думите ѝ САЩ "не харесват Европейския съюз.
"Това, което аз мисля, че е важно всеки да разбере, е, че САЩ бяха много ясни в намеренията си да разделят Европа. Те не харесват Европейския съюз", посочва бившата министър-председателка на Естония.
