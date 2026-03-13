Войната в Иран и растящите разходи за гориво могат да увеличат трафика през Панамския канал, смята ръководителят на компанията оператор на водния път

site.btaВойната в Иран и растящите разходи за гориво могат да увеличат трафика през Панамския канал, смята ръководителят на компанията оператор на водния път
Ръководителят на компанията оператор на Панамския канал Рикаурте Васкес заяви снощи, че конфликтът в Близкия изток и растящите разходи за гориво в крайна сметка могат да бъдат от полза за междуокеанския воден път, тъй като глобалните превозвачи променят маршрутите си, предаде Асошиейтед прес.
Васкес отбеляза, че по-високите разходи за енергия, гориво и навигация могат да направят Панамския канал по-привлекателна опция за търговското корабоплаване.
„Когато разходите се увеличават и като цяло - когато цената на горивото за корабоплаване се повиши, Панамският канал ще стане по-привлекателен маршрут“, каза Васкес в интервю за АП.
