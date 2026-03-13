Подробно търсене

Светослав Танчев
Тръмп заяви, че според него новият върховен лидер на Иран е жив, но е „ранен“
Колаж, изобразяващ президента на САЩ Доналд Тръмп (вляво) и покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей. (AP Photo/Ben Curtis - Office of the Iranian Supreme Leader via AP)
Вашингтон,  
13.03.2026 06:43
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че според него новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, чийто баща - бившият ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей, бе убит в първия ден на войната на САЩ и Израел срещу Иран, е жив, но е „ранен“, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Моджтаба Хаменей не е бил виждан публично от иранците от избирането му от Съвета на експертите за определяне на нов върховен лидер на Иран, а първите му коментари бяха прочетени вчера от телевизионен водещ.

Ирански официален представител каза за Ройтерс в сряда, че новоназначеният върховен лидер е леко ранен, но продължава да работи, след като държавната телевизия съобщи, че е пострадал във войната.

„Мисля, че вероятно е (жив). Смятам, че е ранен, но мисля, че вероятно е жив в някаква форма, нали знаете“, каза Тръмп в интервю за „Шоуто на Брайън Килмийд“ по телевизия „Фокс Нюз“, като коментарите му бяха излъчени от американския телевизионен канал късно снощи.

В първото си публично обръщение новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей обеща да държи Ормузкия проток затворен и призова съседните държави да закрият американските бази на тяхна територия, в противен случай Иран ще ги вземе на прицел.

САЩ и Израел започнаха атаките срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори със свои удари срещу Израел и страните от Персийския залив, в които има американски бази. С наближаването на две седмици от началото на войната, която взе много жертви и разтърси финансовите пазари, лидерите на Иран, Израел и САЩ изразиха неподчинение и обещаха да продължат да се борят.

Свързани новини

13.03.2026 08:32

Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран в публикация онлайн, като написа: „Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес“.
13.03.2026 08:11

Администрацията на Тръмп разкритикува телевизия Си Ен Ен, че излъчва послания от ирански лидери

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп разкритикува снощи американската телевизия Си Ен Ен, че е излъчила част от публичното изявление на новия върховен лидер на Иран - Моджтаба Хаменей, предаде Асошиейтед прес.
13.03.2026 03:17

САЩ заявиха, че американски самолет цистерна се е разбил над Западен Ирак при инцидент, който "не се дължи на вражески или приятелски огън"

Въоръжените сили на САЩ съобщиха снощи, че американски самолет цистерна се е разбил над Западен Ирак при инцидент, на фона на войната на Вашингтон срещу Иран, предаде ДПА.
13.03.2026 02:45

Иранските тайни служби предупредиха населението да не излиза по улиците и заплашиха потенциалните демонстранти с още по-сурови репресии

Тайните служби на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) предупредиха населението да не излиза по улиците, съобщиха вчера държавните медии в Иран, предаде ДПА.
13.03.2026 01:43

„Файненшъл таймс“: САЩ са изразходвали критичните си запаси от боеприпаси за „години“ наред от началото на войната с Иран

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е изразходвала критичните запаси от боеприпаси на САЩ за „години“ наред от началото на войната с Иран, пише британският в. „Файненшъл таймс“, позовавайки се на военните.
12.03.2026 22:29

Иранската армия заплаши да "опожари" и "унищожи" петролната и газовата инфраструктура в Близкия изток, ако бъдат атакувани инсталации на Иран

Иранската армия заплаши днес да запали и унищожи петролните и газовите съоръжения в Близкия изток, в случай че бъдат атакувани инсталации на Иран, предаде Франс прес.
12.03.2026 21:53

Израел "е на път да смаже" Иран и "Хизбула", заяви Бенямин Нетаняху в първата си пресконференция от началото на войната

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел "е на път да смаже" Иран и ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Франс прес. Нетаняху каза това на първата си пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Иран.
12.03.2026 19:01

Иран ескалира атаките, след като новият върховен лидер обеща да продължи борбата

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей днес разпространи първото си обръщение за войната в Близкия изток, като заяви, че Иран трябва да държи Ормузкия проток затворен и да продължи атаките срещу арабските си съседи в Залива като лост за въздействие в конфликта, предаде Асошиейтед прес.

