Индонезийският президент Прабово Субианто ще посети Южна Корея от 31 март до 2 април, съобщи Сеул

Президентът на Индонезия Прабово Субианто ще направи официално посещение в Южна Корея от 31 март до 2 април, съобщи в изявление южнокорейското президентство, цитирано от Ройтерс.

Прабово и южнокорейският президент И Дже-мьон ще обсъдят начини за засилване на сътрудничеството в области като изкуствения интелект, инфраструктурата, корабостроенето, атомните електроцентрали, енергийната конверсия и културата, се казва в изявлението.