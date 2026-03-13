Подробно търсене

Светослав Танчев
Индонезийският президент Прабово Субианто ще посети Южна Корея от 31 март до 2 април, съобщи Сеул
Президентът на Индонезия Прабово Субианто. (AP Photo/Stefan Jeremiah)
Сеул,  
13.03.2026 06:15
 (БТА)

Президентът на Индонезия Прабово Субианто ще направи официално посещение в Южна Корея от 31 март до 2 април, съобщи в изявление южнокорейското президентство, цитирано от Ройтерс.

Прабово и южнокорейският президент И Дже-мьон ще обсъдят начини за засилване на сътрудничеството в области като изкуствения интелект, инфраструктурата, корабостроенето, атомните електроцентрали, енергийната конверсия и културата, се казва в изявлението.

/СХТ/

