Бразилският външен министър изрази загриженост за планираното посещение на представител на администрацията на Тръмп при Болсонаро

Бразилският министър на външните работи Мауро Виейра заяви пред Върховния съд на Бразилия, че планираното посещение на представител на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп при бившия президент Жаир Болсонаро, който е в затвора, може да се смята за намеса във вътрешните работи на страната, предаде Ройтерс, като се позова на документ, предоставен на агенцията.

Адвокатите на Болсонаро поискаха от Върховния съд на страната във вторник да разреши на Дарън Бийти, който наскоро бе назначен от президента Тръмп за негов старши съветник, отговарящ за Бразилия, да го посети в затвора идната седмица.

Болсонаро излежава 27-годишна присъда от ноември миналата година за заговор за преврат срещу своя приемник, сегашния бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва.