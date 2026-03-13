Подробно търсене

Бразилският външен министър изрази загриженост за планираното посещение на представител на администрацията на Тръмп при Болсонаро

Светослав Танчев
Бразилският министър на външните работи Мауро Виейра. (Maxim Shemetov/Pool Photo via AP)
Бразилия,  
13.03.2026 12:23
 (БТА)

Бразилският министър на външните работи Мауро Виейра заяви пред Върховния съд на Бразилия, че планираното посещение на представител на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп при бившия президент Жаир Болсонаро, който е в затвора, може да се смята за намеса във вътрешните работи на страната, предаде Ройтерс, като се позова на документ, предоставен на агенцията.

Адвокатите на Болсонаро поискаха от Върховния съд на страната във вторник да разреши на Дарън Бийти, който наскоро бе назначен от президента Тръмп за негов старши съветник, отговарящ за Бразилия, да го посети в затвора идната седмица.

Болсонаро излежава 27-годишна присъда от ноември миналата година за заговор за преврат срещу своя приемник, сегашния бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва.

/СХТ/

Свързани новини

27.02.2026 16:19

Десен критик на бразилското правителство бе назначен на ключов пост в администрацията на Тръмп за политиката по отношение на Бразилия

Десен критик на настоящото правителство на Бразилия бе назначен в администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп на пост, който участва във формирането на политиката на Вашингтон по отношение на южноамериканската държава, предаде Ройтерс.
22.02.2026 12:00

Бразилия не иска нова Студена война, каза президентът Лула да Силва

Бразилия не иска "нова Студена война", заяви днес президентът Луиз Инасио Лула да Силва, цитиран от Ройтерс. "Искам да кажа на президента на САЩ Доналд Тръмп, че не искаме нова Студена война", каза Лула на пресконференция в Делхи в края на тридневно
20.02.2026 17:35

Бразилският президент Лула заяви, че ако Мадуро трябва да бъде съден, това трябва да бъде във Венецуела, не в чужбина

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва заяви днес, че ако сваленият от власт венецуелски президент Николас Мадуро трябва да се изправи пред съда, това трябва да стане в собствената му страна, а не в чужбина, предаде Ройтерс.
20.01.2026 19:33

Безусловната власт на Тръмп преобръща световния ред и поставя приятели и врагове в несигурно положение, твърдят наблюдатели

Тръмп отстрани от власт лидера на Венецуела, обеща да контролира огромните ѝ петролни залежи и заплаши други латиноамерикански страни с подобни военни действия. Той говори открито за анексиране на Гренландия, дори и чрез сила. А извън Западното полукълбо той предупреди Иран, че САЩ могат отново да го атакуват, пише Ройтерс в коментар по повод на първата годишнина от встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп.

