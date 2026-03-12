Колумбийският президент Густаво Петро и Тръмп разговаряха по телефона, американският президент каза, че Петро е добре дошъл в САЩ

Колумбийският президент Густаво Петро и американският му колега Доналд Тръмп разговаряха днес по телефона, съобщи канцеларията на Петро в "Екс", предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това става преди срещата на Петро с временната президентка на Венецуела Делси Родригес утре.

Двамата обсъдиха икономиката по границата между Колумбия и Венецуела, която се очаква да бъде основната тема на утрешната среща между Петро и Родригес, се казва в изявлението.

Тръмп от своя страна каза, че Петро, на когото Вашингтон наложи санкции миналата година, е добре дошъл в САЩ.

Американският президент се извини, че не е поканил колумбийския лидер на срещата в Маями миналата седмица с други латиноамерикански държавни глави.