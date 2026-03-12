Подробно търсене

Полският президент Карол Навроцки наложи вето върху законопроекта за отбранителния заем на ЕС

Светослав Танчев
Полският президент Карол Навроцки наложи вето върху законопроекта за отбранителния заем на ЕС
Полският президент Карол Навроцки наложи вето върху законопроекта за отбранителния заем на ЕС
Полският президент Карол Навроцки. (AP Photo/Sergei Grits, File)
Варшава,  
12.03.2026 23:21
 (БТА)

Полският президент Карол Навроцки заяви днес, че няма да подпише закона за създаване на механизъм за изразходване на 43,7 млрд. евро от заеми на ЕС за укрепване на армията, ход, който бе осъден от страна на правителството, предаде Ройтерс.

Сблъсъкът между президента националист Навроцки и проевропейското правителство на полския премиер Доналд Туск по повод програмата на ЕС за заеми за отбрана „Действия за сигурност на Европа (СЕЙФ)“ е най-новият пример за дълбоките различия, които усложняват вземането на политически решения на най-високо ниво В Полша.

„Механизмът СЕЙФ е огромен чуждестранен заем, взет за 45 години в чужда валута, с лихвени разходи, които могат да достигнат до 180 млрд. злоти (42,1 млрд. евро - бел. ред.)“, каза Навроцки в телевизионно
обръщение към полския народ.

„Поляците ще трябва да изплатят двойно стойността на заема, докато западните банки и финансови институции ще спечелят от него“, добави президентът на Полша.

Навроцки обясни, че Брюксел може да спре изплащането на средствата произволно чрез прилагане на правила за условност, като по този начин ограничи суверенитета на Полша, и постави под въпрос конституционността им.

„Сигурността на Полша не може да зависи от чуждестранни решения“, каза още полският президент.

Варшава би могла най-много да се възползва от програмата СЕЙФ, но националистическата опозиционна партия „Право и справедливост“ (ПиС) определи инициативата на ЕС за заеми за отбрана като германски заговор за намеса в полските дела, която ще натовари страната с дългове и ще ограничи гъвкавостта ѝ относно покупките на оръжие от най-важния съюзник на Полша - САЩ, отбелязва Ройтерс.

/СХТ/

Свързани новини

11.03.2026 14:40

Програмата на ЕС за заеми за отбрана "СЕЙФ" разпали нова политическа война между Туск и Навроцки

Програмата на ЕС за заеми за отбрана „Действия за сигурност на Европа (СЕЙФ)“ (SAFE, „Security Action for Europe“) на стойност 150 милиарда евро трябваше да ускори превъоръжаването на Полша, но вместо това разпали нова политическа война между президента Карол Навроцки и премиера Доналд Туск.
11.03.2026 01:41

ПАП: Законопроектът за инициативата на полския президент „СЕЙФ 0%“ е изпратен в долната камара на парламента

Президентски законопроект за създаване на Полски фонд за инвестиции в отбраната и за прилагане на инициативата „СЕЙФ 0%“ е внесен в Сейма – долната камара на полския парламент, съобщи говорителят на президента Карол Навроцки, цитиран от Полската
07.03.2026 01:00

ПАП: Президентът на Полша ще се срещне с представители на правителството и ръководителя на Централната банка за обсъждане на „СЕЙФ“

Полският президент Карол Навроцки, покани премиера на страната Доналд Туск, министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш и управителя на централната банка Адам Глапински, за да обсъдят предложението му относно план за финансиране на националната отбрана, наречен „СЕЙФ 0%“, предаде полската новинарска агенция ПАП.
06.03.2026 19:43

ПАП: Полският премиер призова президента на страната незабавно да одобри финансирането на отбраната по програмата „СЕЙФ“

Полският премиер Доналд Туск призова президента на страната Карол Навроцки да не отлага одобряването на „СЕЙФ“ (SAFE), програма, спонсорирана от ЕС, предлагаща мащабни заеми за отбрана, предаде полската новинарска агенция ПАП. Наскоро Навроцки
05.03.2026 00:18

Полша обмисля да създаде алтернатива на програмата "СЕЙФ" на ЕС, заяви полският президент

Полският президент Карол Навроцки заяви днес, че е обсъдил с управителя на централната банка Адам Глапински план за финансиране на закупуване на военно оборудване от полски фондове, вместо чрез програмата "СЕЙФ" на Европейския съюз, предаде Ройтерс.
28.02.2026 01:05

ПАП: Доналд Туск заяви, че програмата за отбрана на ЕС „СЕЙФ" е създадена по инициатива на Полша

Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че новата европейска програма за финансиране на отбраната „СЕЙФ" е изцяло разработена по инициатива на Полша, съобщи Полската агенция по печата (ПАП).
16.02.2026 21:01

ПАП: Ярослав Качински заяви, че президентът Навроцки трябва да наложи вето на прилагането на европейската отбранителна програма „СЕЙФ“

Лидерът на основната опозиционна партия в Полша „Право и Справедливост“ (ПиС), заяви, че президентът Карол Навроцки трябва да наложи вето върху законопроект за прилагане на финансираната от ЕС програма „СЕЙФ“ (Security Action for Europe - SAFE),

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:40 на 13.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация