Полският президент Карол Навроцки наложи вето върху законопроекта за отбранителния заем на ЕС

Полският президент Карол Навроцки заяви днес, че няма да подпише закона за създаване на механизъм за изразходване на 43,7 млрд. евро от заеми на ЕС за укрепване на армията, ход, който бе осъден от страна на правителството, предаде Ройтерс.

Сблъсъкът между президента националист Навроцки и проевропейското правителство на полския премиер Доналд Туск по повод програмата на ЕС за заеми за отбрана „Действия за сигурност на Европа (СЕЙФ)“ е най-новият пример за дълбоките различия, които усложняват вземането на политически решения на най-високо ниво В Полша.

„Механизмът СЕЙФ е огромен чуждестранен заем, взет за 45 години в чужда валута, с лихвени разходи, които могат да достигнат до 180 млрд. злоти (42,1 млрд. евро - бел. ред.)“, каза Навроцки в телевизионно

обръщение към полския народ.

„Поляците ще трябва да изплатят двойно стойността на заема, докато западните банки и финансови институции ще спечелят от него“, добави президентът на Полша.

Навроцки обясни, че Брюксел може да спре изплащането на средствата произволно чрез прилагане на правила за условност, като по този начин ограничи суверенитета на Полша, и постави под въпрос конституционността им.

„Сигурността на Полша не може да зависи от чуждестранни решения“, каза още полският президент.

Варшава би могла най-много да се възползва от програмата СЕЙФ, но националистическата опозиционна партия „Право и справедливост“ (ПиС) определи инициативата на ЕС за заеми за отбрана като германски заговор за намеса в полските дела, която ще натовари страната с дългове и ще ограничи гъвкавостта ѝ относно покупките на оръжие от най-важния съюзник на Полша - САЩ, отбелязва Ройтерс.