Посланикът на България в Белгия и Люксембург Наталия Узунова връчи днес акредитивните си писма на Великия херцог на Люксембург Гийом Пети
Извънредният и пълномощен посланик на България в Белгия и Люксембург Наталия Узунова връчи днес акредитивните си писма на Великия херцог Гийом Пети на тържествена церемония в двореца на Великия херцог в Люксембург, съобщи в изявление на страницата си във Фейсбук Посолството на Република България в Белгия.
Преди срещата си с Великия херцог вчера посланик Узунова проведе среща с Оливие Балдоф, директор на дирекция "Протокол" на Министерството на външните работи на Люксембург, на когото връчи копия от акредитивните си писма.
/СХТ/
