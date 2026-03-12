Подробно търсене

Посланикът на България в Белгия и Люксембург Наталия Узунова връчи днес акредитивните си писма на Великия херцог на Люксембург Гийом Пети

Светослав Танчев
Посланикът на България в Белгия и Люксембург Наталия Узунова връчи днес акредитивните си писма на Великия херцог на Люксембург Гийом Пети
Посланикът на България в Белгия и Люксембург Наталия Узунова връчи днес акредитивните си писма на Великия херцог на Люксембург Гийом Пети
Снимка: Официална страница във Фейсбук на Посолството на Република България в Белгия
Люксембург,  
12.03.2026 23:00
 (БТА)

Извънредният и пълномощен посланик на България в Белгия и Люксембург Наталия Узунова връчи днес акредитивните си писма на Великия херцог Гийом Пети на тържествена церемония в двореца на Великия херцог в Люксембург, съобщи в изявление на страницата си във Фейсбук Посолството на Република България в Белгия.

Преди срещата си с Великия херцог вчера посланик Узунова проведе среща с Оливие Балдоф, директор на дирекция "Протокол" на Министерството на външните работи на Люксембург, на когото връчи копия от акредитивните си писма.

/СХТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:41 на 13.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация