Подробно търсене

Лихачов и Гроси обсъдиха неразпространението на ядрени оръжия и развитието на ядрената енергетика

Александър Евстатиев
Лихачов и Гроси обсъдиха неразпространението на ядрени оръжия и развитието на ядрената енергетика
Лихачов и Гроси обсъдиха неразпространението на ядрени оръжия и развитието на ядрената енергетика
Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси. Снимка: АП/Abdul Saboor
Москва,  
12.03.2026 22:47
 (БТА)

Генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов и ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси обсъдиха въпроси, свързани с осигуряване неразпространението на ядрени оръжия и развитието на ядрената енергетика в световен мащаб, съобщи ТАСС.

„Междуведомствени консултации между „Росатом“ и МААЕ ще се проведат на 13 март. Преди срещата генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов и ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси обсъдиха стратегически въпроси, свързани с осигуряване неразпространението на ядрени оръжия и развитието на ядрената енергетика в световен мащаб“, информира специализираният вестник „Страна Росатом“.

Гроси ще се срещне утре с руския външен министър Сергей Лавров, предаде Ройтерс.

В изявлението не се съобщават други подробности за предстоящите дискусии.

/СХТ/

Свързани новини

10.03.2026 13:41

Активисти нахлуха на сцената на ядрената среща на върха в Париж

Двама активисти на "Грийнпийс" нахлуха на сцената в началото на Втората среща на върха по ядрената енергия в Париж, прекъсвайки френския президент Еманюел Макрон и ръководителя на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, които
10.03.2026 12:35

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси ще посети Русия в края на тази седмица

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, един от кандидатите за поста генерален секретар на ООН, ще посети Русия, предаде ТАСС, като се позова на представител на Министерството на външните работи на Руската федерация.
05.03.2026 19:03

МААЕ прие резолюция за рисковете за ядрената безопасност в Украйна, въпреки че САЩ гласуваха против

Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, в коятото изразява загриженост относно повтарящите се и засилващи се атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, съобщи Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:41 на 13.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация