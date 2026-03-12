Лихачов и Гроси обсъдиха неразпространението на ядрени оръжия и развитието на ядрената енергетика

site.btaЛихачов и Гроси обсъдиха неразпространението на ядрени оръжия и развитието на ядрената енергетика
Генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов и ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси обсъдиха въпроси, свързани с осигуряване неразпространението на ядрени оръжия и развитието на ядрената енергетика в световен мащаб, съобщи ТАСС.
„Междуведомствени консултации между „Росатом“ и МААЕ ще се проведат на 13 март. Преди срещата генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов и ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси обсъдиха стратегически въпроси, свързани с осигуряване неразпространението на ядрени оръжия и развитието на ядрената енергетика в световен мащаб“, информира специализираният вестник „Страна Росатом“.
Гроси ще се срещне утре с руския външен министър Сергей Лавров, предаде Ройтерс.
В изявлението не се съобщават други подробности за предстоящите дискусии.
/СХТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина