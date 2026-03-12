АПП: Млади иноватори в Пакистан представиха решения относно климатичните промени на среща в Исламабад, организирана от Великобритания

Млади иноватори и климатични активисти представиха технологично обосновани решения за справяне с екологичните предизвикателства на среща, организирана от Великобритания в Исламабад със сътрудничеството на международната консултантска компания „Оксфорд Полиси Мениджмънт“ (Oxford Policy Management), предаде пакистанската новинарска агенция АПП.

Срещата под надслов „Младежки климатични катализатори“, бе проведена в пакистанската столица Исламабад, за да насърчи водените от младежите действия в областта на климата в рамките на инициативата „Зелен договор“ между Великобритания и Пакистан. Проявата събра млади предприемачи, експерти по климата и политици за обсъждане на иновациите, дипломацията и подходите, насочени към изграждане на устойчиво на климатичните промени бъдеще за Пакистан.

Млади предприемачи представиха проекти за климатични технологии, включително модели за възобновяема енергия, решения за кръгова икономика и климатични приложения, базирани на изкуствен интелект, предназначени за практическа употреба.

Те също така взеха участие в симулация на преговори за климата по време на сесия, наречена „Лаборатория за дипломация“, предназначена да запознае младите лидери с динамиката и предизвикателствата, свързани с глобалните преговори по отношение на климата.

Секретарят на Министерството на климатичните промени на Пакистан Айша Хумера Чаудхари каза, че ангажирането на младежите е от съществено значение за укрепване на действията в областта на климата в страната.

„Окуражаващо е да се види как младите хора поемат отговорност и разработват решения, ориентирани към общността. Нашата роля е да подхранваме тези инициативи чрез политика в тяхна подкрепа“, отбеляза тя.

Според организаторите в рамките на проявата е била включена и сесия „Среща с лидера“, където млади лидери в областта на климата са общували с висши експерти, за да обсъдят политиката по отношение на климата и ролята на младежите в справянето с екологичните предизвикателства.

Пакистан се смята за една от най-уязвимите към климатичните промени държави в света. С население от над 60% под 30-годишна възраст, според организаторите овластяването на младите хора в Пакистан е от решаващо значение за постигането на дългосрочни решения за климата.

