ПАП: Дрон бе открит в мина за лигнитни въглища в централна Полша

Александър Евстатиев
Снимка: ПАП
Варшава,  
13.03.2026 00:05
 (БТА)

Дрон бе открит в мина за лигнитни въглища край Галчице в Полша, предаде полската новинарска агенция ПАП, позовавайки се на областната полиция в Познан.

Местното полицейско управление съобщи, че дронът е бил открит от служител на мината и полицията е била уведомена за инцидента.

„Полицейски служители от Конин и Познан са обезопасили района“, добавиха от полицейското управление.

„Засега не се съобщава за инциденти, довели до опасност за човешки живот или за здравето на хората заради падналия дрон“, съобщи полицията.

Вицепремиерът и министър на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш каза пред журналисти, че инцидентът се разследва от военната полиция.

„Най-вероятно това е дрон, изпълняващ мисия за нашите противници от изток“, заяви Кошиняк-Камиш, като добави, че малко по-рано е бил информиран от шведския министър на отбраната Пол Йонсон за нарушаване на въздушното пространство на Швеция от дрон, за който се смята, че също е дошъл от изток.

По-късно източник от полското Министерство на националната отбрана, съобщи, че дронът, открит в мината за лигнитни въглища, вероятно е последният от десетките, навлезли във въздушното пространство на Полша през септември 2025 г., които оттогава се издирват от властите.

Полша, страна членка на НАТО, е в повишена готовност заради случаи на навлизане във въздушното ѝ пространство, откакто повече от 20 руски дрона нахлуха над нейна територия в нощта на 9 срещу 10 септември 2025 г., като някои по-късно бяха открити в източната и централната част на страната.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП) 

/СХТ/

