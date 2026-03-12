ГПБ: Грузинското правителство прие резолюция, ограничаваща някои пластмасови продукти в хранително-вкусовата промишленост

Министерството на опазването на околната среда и селското стопанство на Грузия обяви, че в страната постепенно ще бъдат въведени нови ограничения върху пластмасовите бутилки, предаде грузинската обществена медия ГПБ.

Според министерството от 1 юли 2026 г. на заведенията за обществено хранене ще бъде забранено да предлагат напитки на клиентите в пластмасови бутилки. От 1 февруари 2027 г. влиза в сила забрана за производство (с изключение за износа), внос и пускане на пазара на напитки в пластмасови бутилки.

Решението е одобрено от правителството с постановление, озаглавено „За забрана на производството, вноса и пускането на пазара на някои продукти от пластмаса, предназначени за контакт с храни“.

Регламентът предвижда и няколко изключения. Ограниченията няма да се прилагат за питейна вода в съдове с вместимост 3 литра или повече, напитки в съдове с вместимост 20 литра или повече (както безалкохолни, така и алкохолни, включително газирани напитки) и питейна вода, произведена за нуждите на Министерството на вътрешните работи на Грузия и Грузинските сили за отбрана.

От министерството посочват, че мярката цели да намали замърсяването с пластмаси. Пластмасовите изделия, включително използваните за храни и напитки, се разграждат в продължение на стотици години и се натрупват в почвата, реките и моретата, като увреждат екосистемите, санитарните системи и плодородието на почвите и в крайна сметка нанасят вреди на биологичното разнообразие.

Проучвания, проведени в страната, показват, че около 88% от отпадъците, откривани в реките, са от пластмаса, а еднократните пластмасови бутилки съставляват около 41% от това замърсяване.

Правителството заявява, че новият регламент има за цел значително да намали екологичните щети, причинени от пластмасовите отпадъци.

