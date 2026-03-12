Подробно търсене

Напрежението в Арктика се покачва заради ученията на НАТО, предупреди Русия

Валерия Динкова
Говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова. Снимка: AP Photo/Pavel Bednyakov
Москва,  
12.03.2026 17:18
 (БТА)

Руското Министерство на външните работи днес предупреди, че напрежението в Арктика се покачва заради военните учения, провеждани от НАТО, предаде Ройтерс.

Миналия месец Алиансът заяви, че е стартирал операция „Арктически страж“, за да засили присъствието си в региона – част от опитите за намаляване на напрежението между НАТО и САЩ, предизвикано от желанието на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия.

Нивото на напрежение в Арктика стремително се покачва заради усилията на Северноатлантическия алианс да продължава да налага геополитическа конфронтация вместо конструктивно сътрудничество. С действията си НАТО само потвърждава реномето си на „разрушител на стабилността и подбудител на международна конфронтация“, заяви говорителката на министерството Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Тя посочи, че приоритетна цел на НАТО е стесняване на неутралното пространство около руските граници.

„Вижте в какво превърнаха Балтика – някога най-спокойния във военно отношение район на Европа“, каза Захарова и допълни, че „Алиансът не крие агресивните си намерения“.

Във връзка с войната в Украйна тя заяви, че участието на представители на ЕС в мирните преговори би имало само деструктивна роля.

„Нямаме съмнение, че ЕС с настоящите му възгледи към Русия и конфликта в Украйна ще играят в преговорите изключително деструктивна, подривна роля“, каза Захарова.

/ДИ/

Свързани новини

09.03.2026 16:10

Ученията на НАТО за война в Арктика ще бъдат съсредоточени върху готовността на цивилните

НАТО започна днес организираните на всеки две години военни учения в Арктика, като този път в тях се акцентира върху ролята на цивилните в подкрепа на армията, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че този път маневрите ще се състоят на фона на засилено напрежение заради натиска на американския президент Доналд Тръмп САЩ да придобият Гренландия, която сега е полуавтономна територия на Дания - също член на Алианса.
06.03.2026 16:51

САЩ пропуснаха най-голямото учение на НАТО с участието и на България, чийто край съвпадна с началото на войната срещу Иран

НАТО проведе от 15 януари до 28 февруари най-голямото си годишно военно учение под наслова „Стедфаст дарт“ (Steadfast Dart 2026 – „Устойчива стрела“). САЩ не взеха участие в „Стедфаст дарт“, в което се включиха 11 държави, които са американски съюзници в рамките на НАТО. Сред тях бе и България, като свои военни части осигуриха и нашите съседи Гърция и Турция.
27.02.2026 12:19

Дания ще гласува на предсрочни избори на фона на напрежение със суперсилите

Датският премиер Мете Фредериксен насрочи тазгодишните парламентарни избори за 24 март, с повече от половин година предсрочно, съобщиха агенциите. Този път избирателите са призовани да отидат до урните в необичайна обстановка на напрежение

Към 17:27 на 12.03.2026 Новините от днес

