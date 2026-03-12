Подробно търсене

Американското централно командване обяви, че днес е избухнал пожар в перално помещение на самолетоносача „Джералд Форд“

Владимир Арангелов
Американското централно командване обяви, че днес е избухнал пожар в перално помещение на самолетоносача „Джералд Форд“
Американското централно командване обяви, че днес е избухнал пожар в перално помещение на самолетоносача „Джералд Форд“
Американският самолетоносач „Джералд Форд“ край бреговете на Крит, 26 февруари 2026 година. Снимка: АП/Giannis Angelakis
Вашингтон,  
12.03.2026 17:01
 (БТА)
Етикети

Централното командване на военноморските сили на САЩ обяви, че днес е избухнал пожар в основното перално помещение на самолетоносача „Джералд Форд“, предаде Ройтерс.

Избухването на пожара не е било свързано с бойни действия и разпространението му е ограничено, каза още командването. Двама военнослужещи получават медицинска помощ, но няма опасност за живота им.

Пожарът не е повредил системата за задвижване на самолетоносача, който в момента се намира в Червено море, и той е напълно способен да изпълнява функциите си, добавиха от централното командване.

/НС/

Свързани новини

10.03.2026 13:23

География на войната

Войната в Иран засегна както преките участници в нея, така и страните от региона, но също така и хора и страни, които в географски план са доста по-отдалечени, обобщават редица медии, сред които „Франс 24“, Франс прес, „Франс енфо“, „Нюзрум Италия 24“, „Ал Джазира“ и „Фато куотидиано“.
09.03.2026 17:02

Нови кадри, анализирани от разследващи журналисти, сочат, че САЩ са отговорни за удара по иранско училище, в който загинаха 165 души

Нови кадри, анализирани от група разследващи журналисти, показват как американска крилата ракета "Томахок" поразява военен комплекс в Южен Иран, само на метри от девическото училище, където смъртоносен взрив отне живота на 165 души в началото на
01.03.2026 17:53

Ирански военен кораб е бил потопен, заявиха въоръжените сили на САЩ и отрекоха Иран да е поразил американски самолетоносач

Американските въоръжени сили заявиха, че са потопили ирански военен кораб, и призоваха иранските военни да сложат оръжие и да напуснат позициите си, съобщи Ройтерс.
28.02.2026 14:30

АФП: САЩ струпаха сили в Близкия изток, което им позволява да водят продължителна операция срещу Иран

Значителното струпване на американски военни сили в Близкия изток, включително военни кораби, бойни самолети и системи за дозареждане, дава на САЩ възможност за продължителна операция срещу Иран, отбелязва Франс прес в аналитичен материал. В момента
27.02.2026 13:35

Американският самолетоносач "Джералд Форд" се очаква да пристигне днес край северното крайбрежие на Израел, пише "Таймс ъф Израел"

Американският самолетоносачът "Джералд Форд", който е най-големият в света, се очаква да пристигне днес край северното крайбрежие на Израел, съобщава "Таймс ъф Израел". Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди ударната група на самолетоносача да бъде
26.02.2026 15:11

Американският самолетоносач "Джералд Форд" напусна базата Суда на гръцкия остров Крит и се насочва към Близкия изток

Американският кораб "Джералд Форд" (USS Gerald R Ford), най-големият самолетоносач в света, напусна военноморската база на НАТО на гръцкия остров Крит днес и се отправи към Близкия изток в момент, когато САЩ струпват военни сили на фона на
13.02.2026 07:46

Самолетоносачът "Джералд Р. Форд" е изпратен в Близкия Изток

Най-големият самолетоносач в света е получил заповед да отплава от Карибско море към Близкия Изток, съобщи човек, запознат с плановете, докато американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да предприеме военни действия срещу Иран, информира АП.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:27 на 12.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация