Американското централно командване обяви, че днес е избухнал пожар в перално помещение на самолетоносача „Джералд Форд“

site.btaАмериканското централно командване обяви, че днес е избухнал пожар в перално помещение на самолетоносача „Джералд Форд“
Централното командване на военноморските сили на САЩ обяви, че днес е избухнал пожар в основното перално помещение на самолетоносача „Джералд Форд“, предаде Ройтерс.
Избухването на пожара не е било свързано с бойни действия и разпространението му е ограничено, каза още командването. Двама военнослужещи получават медицинска помощ, но няма опасност за живота им.
Пожарът не е повредил системата за задвижване на самолетоносача, който в момента се намира в Червено море, и той е напълно способен да изпълнява функциите си, добавиха от централното командване.
/НС/
